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Украина. Премьер лига
11 июля 2022, 22:48 |
139
0

Лион – Динамо. Матч 2. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией товарищеского матча

11 июля 2022, 22:48 |
139
0
Лион – Динамо. Матч 2. Текстовая трансляция матча
ФК Динамо Киев

Во вторник, 12-го июля, состоится товарищеский матч, в котором сразятся «Лион» и «Динамо» Киев. Матч пройдет в Бургуен-Жалье (Франция), на поле стадиона «Стад Пьер Раджон», начало в 22:00.

Противостояние против турецкого «Фенербахче» в рамках квалификации Лиги чемпионов УЕФА для киевского «Динамо» пройдет уже совсем скоро, поэтому у украинского коллектива практически не остается вариантов дополнительной подготовки. А тут еще и Мирча Луческу решил устроить контрольное испытание на выносливость для своих подопечных, поэтому «бело-синие» в один день дважды померяются силами с одним из наиболее именитых коллективов Франции. Главная интрига дуэли – в каком именно матче сыграет наиболее приближенный к основному состав. С событиями первой части противостояния можно ознакомиться здесь.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Лион» – «Динамо» Киев. За ходом матча можно следить по этой ссылке.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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