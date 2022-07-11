Во вторник, 12-го июля, состоится товарищеский матч, в котором сразятся «Лион» и «Динамо» Киев. Матч пройдет в Бургуен-Жалье (Франция), на поле стадиона «Стад Пьер Раджон», начало в 22:00.

Противостояние против турецкого «Фенербахче» в рамках квалификации Лиги чемпионов УЕФА для киевского «Динамо» пройдет уже совсем скоро, поэтому у украинского коллектива практически не остается вариантов дополнительной подготовки. А тут еще и Мирча Луческу решил устроить контрольное испытание на выносливость для своих подопечных, поэтому «бело-синие» в один день дважды померяются силами с одним из наиболее именитых коллективов Франции. Главная интрига дуэли – в каком именно матче сыграет наиболее приближенный к основному состав. С событиями первой части противостояния можно ознакомиться здесь.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Лион» – «Динамо» Киев. За ходом матча можно следить по этой ссылке.