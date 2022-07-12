Товарищеские матчи
12.07.2022 22:00 - : -
Чемпионат Украины12 июля 2022, 01:12 |
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Лион – Динамо. Матч 2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч состоится 12 июля в 22:00 по Киеву
12 июля 2022, 01:12 |
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Во вторник, 12-го июля, состоится товарищеский матч, в котором сразятся «Лион» и «Динамо» Киев.
Матч пройдет в Бургуен-Жалье (Франция), на поле стадиона «Стад Пьер Раджон», начало в 22:00.
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