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Динамо Киев
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12 июля 2022, 01:12 |
68
0

Лион – Динамо. Матч 2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 12 июля в 22:00 по Киеву

12 июля 2022, 01:12 |
68
0
Лион – Динамо. Матч 2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Динамо Киев

Во вторник, 12-го июля, состоится товарищеский матч, в котором сразятся «Лион» и «Динамо» Киев.

Матч пройдет в Бургуен-Жалье (Франция), на поле стадиона «Стад Пьер Раджон», начало в 22:00.

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Источник Sport.ua
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