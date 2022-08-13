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Депортиво
13.08.2022, FT 4 : 2
Металлист
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Украина. Премьер лига
13 августа 2022, 23:36 | Обновлено 14 августа 2022, 00:03
894
2

Металлист вел в два гола, но проиграл Депортиво

Испанская команда сумела сделать камбэк

13 августа 2022, 23:36 | Обновлено 14 августа 2022, 00:03
894
2
Металлист вел в два гола, но проиграл Депортиво
metalist.ua

«Металлист» в рамках подготовки к новому сезону в Испании провел матч против «Депортиво» Ла-Корунья. Игра состоялась в рамках Teresa Herrera Trophy.

Хозяева, уступая 0:2, сумела сделать камбэк и победили харьковчан 4:2.

«Депортиво» – «Металлист» – 4:2
Голы: Куиллес, 40 (1:2), Куиллес, 45+1 (2:2), Куиллес, 66, с пенальти (3:2), Нарро, 64 (4:2) - Подлепенец, 13 (0:1), Подлепенец, 20 (0:2)

«Металлист»: Рыбка - Каплиенко (Шопин, 80), Порох (Авраменко, 46), Мизюк (Федорив, 46), Романюк - Ралюченко, Танковский (Чидомере, 80), Панасенко (Кныш, 62), Картушов (Кайдалов, 80), Подлепенец (Симон, 62) — Багачанский (Рязанцев, 46)

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Злий Глобинець
Так це ж круто забити 2 голи славнозвісному Депору. Тим більше ослабленим "воєнним" складом.
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romanchik.8409
Состав у Металлиста...На ладан дышит 
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