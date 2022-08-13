Металлист вел в два гола, но проиграл Депортиво

«Металлист» в рамках подготовки к новому сезону в Испании провел матч против «Депортиво» Ла-Корунья. Игра состоялась в рамках Teresa Herrera Trophy.

Хозяева, уступая 0:2, сумела сделать камбэк и победили харьковчан 4:2.

«Депортиво» – «Металлист» – 4:2

Голы: Куиллес, 40 (1:2), Куиллес, 45+1 (2:2), Куиллес, 66, с пенальти (3:2), Нарро, 64 (4:2) - Подлепенец, 13 (0:1), Подлепенец, 20 (0:2)

«Металлист»: Рыбка - Каплиенко (Шопин, 80), Порох (Авраменко, 46), Мизюк (Федорив, 46), Романюк - Ралюченко, Танковский (Чидомере, 80), Панасенко (Кныш, 62), Картушов (Кайдалов, 80), Подлепенец (Симон, 62) — Багачанский (Рязанцев, 46)