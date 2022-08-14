Товарищеские матчи
Украина. Премьер лига14 августа 2022, 16:49 | Обновлено 14 августа 2022, 16:51
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Депортиво – Металлист – 4:2. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского матча
14 августа 2022, 16:49 | Обновлено 14 августа 2022, 16:51
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В рамках подготовки к новому сезону харьковский «Металлист» в благотворительном матче проиграл испанскому «Депортиво» со счетом 2:4.
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