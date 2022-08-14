Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Депортиво – Металлист – 4:2. Видео голов и обзор матча
Товарищеские матчи
Депортиво
13.08.2022, FT 4 : 2
Металлист
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
14 августа 2022, 16:49 | Обновлено 14 августа 2022, 16:51
132
1

Депортиво – Металлист – 4:2. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча

14 августа 2022, 16:49 | Обновлено 14 августа 2022, 16:51
132
1
Депортиво – Металлист – 4:2. Видео голов и обзор матча
ФК Металлист Харьков

В рамках подготовки к новому сезону харьковский «Металлист» в благотворительном матче проиграл испанскому «Депортиво» со счетом 2:4.

По теме:
Юрий ВИРТ: «Вересу не хватает сыгранности»
Женская сборная Украины обменялась победами с командой Эстонии
Коноплянка впервые в сезоне сыграл за Краковию
видео голов и обзор товарищеские матчи Металлист Харьков Депортиво Ла-Корунья контрольные матчи УПЛ
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хотят больше денег. Аталанта определилась с ценником на Малиновского
Футбол | 14 августа 2022, 13:23 0
Хотят больше денег. Аталанта определилась с ценником на Малиновского
Хотят больше денег. Аталанта определилась с ценником на Малиновского

Итальянский клуб готов рассмотреть возможность продажи украинца

Жезус разрывает, Зинченко играет, Арсенал снова уверенно победил
Футбол | 13 августа 2022, 18:57 9
Жезус разрывает, Зинченко играет, Арсенал снова уверенно победил
Жезус разрывает, Зинченко играет, Арсенал снова уверенно победил

Новички Зинченко и Жезус великолепно вошли в сезон

Металлист вел в два гола, но проиграл Депортиво
Футбол | 13.08.2022, 23:36
Металлист вел в два гола, но проиграл Депортиво
Металлист вел в два гола, но проиграл Депортиво
Кому достанется пояс? Президент WBC подтвердил, что Фьюри закончил с боксом
Бокс | 13.08.2022, 18:11
Кому достанется пояс? Президент WBC подтвердил, что Фьюри закончил с боксом
Кому достанется пояс? Президент WBC подтвердил, что Фьюри закончил с боксом
Ноттингем Форест заплатил за экс-форварда Зари 14,8 миллионов евро
Футбол | 14.08.2022, 10:43
Ноттингем Форест заплатил за экс-форварда Зари 14,8 миллионов евро
Ноттингем Форест заплатил за экс-форварда Зари 14,8 миллионов евро
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
mastorent
3-й дивизион...позорище
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Зантарая: о российском влиянии на дзюдо, отказе от титула чемпиона мира
Зантарая: о российском влиянии на дзюдо, отказе от титула чемпиона мира
12.08.2022, 16:21
Другие виды
Усик перед реваншем с Джошуа набрал 15 кг
Усик перед реваншем с Джошуа набрал 15 кг
12.08.2022, 17:40 8
Бокс
В Красаве. Два украинца находятся на просмотре в клубе блогера из рф
В Красаве. Два украинца находятся на просмотре в клубе блогера из рф
13.08.2022, 03:05 2
Футбол
МАРЛИСОН: «При угрозе вызову такси, 4 км до Словакии и самолет в Бразилию»
МАРЛИСОН: «При угрозе вызову такси, 4 км до Словакии и самолет в Бразилию»
13.08.2022, 06:25 8
Футбол
Победное возвращение! Тео Лопес нокаутировал Педро Кампу в 7-м раунде
Победное возвращение! Тео Лопес нокаутировал Педро Кампу в 7-м раунде
14.08.2022, 06:50
Бокс
Конец эпохи. Месси не попал в число 30 претендентов на Золотой мяч
Конец эпохи. Месси не попал в число 30 претендентов на Золотой мяч
12.08.2022, 22:01 15
Футбол
Что случилось? Брентфорд отгрузил в ворота МЮ четыре гола
Что случилось? Брентфорд отгрузил в ворота МЮ четыре гола
13.08.2022, 21:25 13
Футбол
Теофимо возвращается поединком с середняком. Первый бой после Камбососа
Теофимо возвращается поединком с середняком. Первый бой после Камбососа
13.08.2022, 22:20 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности