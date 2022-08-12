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12 августа 2022, 18:11 | Обновлено 12 августа 2022, 18:45
727
0

Металлист - Депортиво. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч пройдет в Испании

12 августа 2022, 18:11 | Обновлено 12 августа 2022, 18:45
727
0
Металлист - Депортиво. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
metalist.ua

«Металлист» в рамках подготовки к новому сезону УПЛ проведет контрольный матч против испанского «Депортиво».

Игра состоится 13 августа, начало в 21:00.

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Источник Sport.ua
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