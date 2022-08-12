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Украина. Премьер лига12 августа 2022, 18:11 | Обновлено 12 августа 2022, 18:45
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Металлист - Депортиво. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч пройдет в Испании
12 августа 2022, 18:11 | Обновлено 12 августа 2022, 18:45
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«Металлист» в рамках подготовки к новому сезону УПЛ проведет контрольный матч против испанского «Депортиво».
Игра состоится 13 августа, начало в 21:00.
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