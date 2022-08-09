Они – неонацисты. Ультрас Депортиво будут бойкотировать матч с Металлистом

Ультрас «Депортиво» Riazor Blues сообщили, что не будут поддерживать испанский клуб во время матча против «Металлиста» за трофей Терезы Эрреры.

По их словам, Ла-Корунью «посетит команда, известная неонацистской славой своих болельщиков, с военизированными группировками, активно участвующими в батальоне «Азов».

«Мы сожалеем о положении гражданского населения, которому пришлось покинуть свою землю, но считаем, что эта партия придерживается той же политической линии, которую мы уже видели в институциях», – говорится в заявлении ультрас.

Они намекают на «очень выборочную солидарность, которая игнорирует жертвы других частей планеты и поддерживает неонацистские режимы, за спинами которых с 2014 года происходят массовые убийства».

Ультрас «Депортиво» не нравится, что собранные средства будут направлены Галисийской ассоциации помощи Украине, которая «в последние недели добивалась цензуры музыкальных выступлений в Ла-Коруньи». Якобы деньги лучше было направить галисийским городам, пострадавшим от лесных пожаров.

Трофей Терезы Эрреры – ежегодный товарищеский турнир по футболу, проводимый с 1946 года в испанском городе Ла-Корунья. Матчи турнира проходят на стадионе «Риасор» во второй половине августа, а постоянными хозяевами соревнования является «Депортиво».