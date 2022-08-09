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Украина. Премьер лига
09 августа 2022, 19:57 | Обновлено 09 августа 2022, 19:59
4233
9

Они – неонацисты. Ультрас Депортиво будут бойкотировать матч с Металлистом

Парни с промытыми мозгами есть не только в россии

09 августа 2022, 19:57 | Обновлено 09 августа 2022, 19:59
4233
9
Они – неонацисты. Ультрас Депортиво будут бойкотировать матч с Металлистом
ФК Депортиво

Ультрас «Депортиво» Riazor Blues сообщили, что не будут поддерживать испанский клуб во время матча против «Металлиста» за трофей Терезы Эрреры.

По их словам, Ла-Корунью «посетит команда, известная неонацистской славой своих болельщиков, с военизированными группировками, активно участвующими в батальоне «Азов».

«Мы сожалеем о положении гражданского населения, которому пришлось покинуть свою землю, но считаем, что эта партия придерживается той же политической линии, которую мы уже видели в институциях», – говорится в заявлении ультрас.

Они намекают на «очень выборочную солидарность, которая игнорирует жертвы других частей планеты и поддерживает неонацистские режимы, за спинами которых с 2014 года происходят массовые убийства».

Ультрас «Депортиво» не нравится, что собранные средства будут направлены Галисийской ассоциации помощи Украине, которая «в последние недели добивалась цензуры музыкальных выступлений в Ла-Коруньи». Якобы деньги лучше было направить галисийским городам, пострадавшим от лесных пожаров.

Трофей Терезы Эрреры – ежегодный товарищеский турнир по футболу, проводимый с 1946 года в испанском городе Ла-Корунья. Матчи турнира проходят на стадионе «Риасор» во второй половине августа, а постоянными хозяевами соревнования является «Депортиво».

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Депортиво Ла-Корунья Металлист Харьков российско-украинская война трофей Терезы Эрреры
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Источник Nós Diario
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+13
Ольга Озерова
Нужно просто понимать, что у испанцев 25% населения фалангистов-фашистов и 25% - коммуняк-фашистов. Там серп и молот кругом рисуют на заборах. Лишняя хромосома. Кстати, недалеко от Ла Коруньи.
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+9
0665826283
Зараз половина Іспанії з ностальгією згадують свого діктатора Франко який був справжнім націстом і фашистом і який вбивав сотні тисяч іспанців і це для Іспанії нормально .  А країна яка захищає себе від справжніх фашистів , для них ізгой !  Ось шо роблять "животворящи " московські гроші ! Худоба ви іспанці продажна !
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+9
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Maks Maks
Кроме слова конченые ничего говорить не хочется 
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+6
Barry
судя по всему, парашу тудэй на испанском еще не забанили.
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+3
Вячеслав Федак
А хто для вас тоді кацапи???
Сьогодні проїзджав магазин отрибутики  Шальке 04.На вітрині стоять українськи прапори.
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+2
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zhevasil
Они Лаврова наслушались? Или Соловья-разбойника с Симонян?
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0
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