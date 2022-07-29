Днепр-1 выиграл товарищеский матч у хорватского клуба Полет
Голы у команды из Днепра забили Владимир Танчик и Артем Громов
Клуб УПЛ «Днепр-1» выиграл товарищеский матч у хорватского клуба «Полет» (2:0).
Голы у команды из Днепра забили Владимир Танчик и Артем Громов.
Товарищеский матч
29 июля. 19:00. Светин Мартын-на-Муре (Хорватия).
НК Полет (Светин Мартин-на-Муре, Хорватия) – СК Днепр-1 (Украина)– 0:2 (0:1)
Днепр-1: Рыбак (Юрчук, 46), Адамюк, Сваток (Логинов, 46), Лучкевич (Кононов, 88), Горбунов (Бузанелло, 46), Сарапий (Бабенко, 62), Бланко (Когут, 62), Пихаленок , 71), Танчик (Лебедев, 88), Назаренко (Громов, 46), Довбик.
Голы: Танчик (18, пас Довбик), Громов (70, пас Танчик).
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