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Украина. Премьер лига
29 июля 2022, 23:37 | Обновлено 29 июля 2022, 23:44
53
0

Днепр-1 выиграл товарищеский матч у хорватского клуба Полет

Голы у команды из Днепра забили Владимир Танчик и Артем Громов

29 июля 2022, 23:37 | Обновлено 29 июля 2022, 23:44
53
0
Днепр-1 выиграл товарищеский матч у хорватского клуба Полет
СК Днепр-1

Клуб УПЛ «Днепр-1» выиграл товарищеский матч у хорватского клуба «Полет» (2:0).

Голы у команды из Днепра забили Владимир Танчик и Артем Громов.

Товарищеский матч

29 июля. 19:00. Светин Мартын-на-Муре (Хорватия).

НК Полет (Светин Мартин-на-Муре, Хорватия) – СК Днепр-1 (Украина)– 0:2 (0:1)

Днепр-1: Рыбак (Юрчук, 46), Адамюк, Сваток (Логинов, 46), Лучкевич (Кононов, 88), Горбунов (Бузанелло, 46), Сарапий (Бабенко, 62), Бланко (Когут, 62), Пихаленок , 71), Танчик (Лебедев, 88), Назаренко (Громов, 46), Довбик.

Голы: Танчик (18, пас Довбик), Громов (70, пас Танчик).

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Владимир Танчик Артем Громов Днепр-1 товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ
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Источник Sport.ua
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