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Украина. Премьер лига
03 августа 2022, 10:58 | Обновлено 03 августа 2022, 11:54
245
0

Полет – Днепр-1 – 0:2. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча

03 августа 2022, 10:58 | Обновлено 03 августа 2022, 11:54
245
0
Полет – Днепр-1 – 0:2. Видео голов и обзор матча
СК Днепр-1

В рамках подготовки к новому сезону «Днепр-1» в товарищеском матче обыграл хорватский «Полет» со счетом 2:0.

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Источник Sport.ua
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