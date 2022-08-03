Товарищеские матчи
29.07.2022, FT 0 : 2
Украина. Премьер лига03 августа 2022, 10:58 | Обновлено 03 августа 2022, 11:54
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Полет – Днепр-1 – 0:2. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского матча
03 августа 2022, 10:58 | Обновлено 03 августа 2022, 11:54
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В рамках подготовки к новому сезону «Днепр-1» в товарищеском матче обыграл хорватский «Полет» со счетом 2:0.
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