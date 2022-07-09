Рух в товарищеском матче обыграл польскую Ягеллонию

«Рух» в товарищеском матче в Польше одержал победу над «Ягеллонией» со счетом 2:1.

Голами за львовян отличились Марко Сапуга и Василий Рунич.

Все средства, вырученные от проведения благотворительного матча между «Ягеллонией» и «Рухом», будут направлены в благотворительный фонд United24, который создан для сбора средств для помощи Украине.

Товарищеский матч

«Ягеллония» (Белосток) – «Рух» (Львов) – 1:2

Голы: Поспешил, 90+2 – Сапуга, 40, Рунич, 56.