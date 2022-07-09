Товарищеские матчи
Украина. Премьер лига09 июля 2022, 18:11 | Обновлено 09 июля 2022, 19:04
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Рух в товарищеском матче обыграл польскую Ягеллонию
Голами за львовян отличились Марко Сапуга и Василий Рунич
09 июля 2022, 18:11 | Обновлено 09 июля 2022, 19:04
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«Рух» в товарищеском матче в Польше одержал победу над «Ягеллонией» со счетом 2:1.
Голами за львовян отличились Марко Сапуга и Василий Рунич.
Все средства, вырученные от проведения благотворительного матча между «Ягеллонией» и «Рухом», будут направлены в благотворительный фонд United24, который создан для сбора средств для помощи Украине.
Товарищеский матч
«Ягеллония» (Белосток) – «Рух» (Львов) – 1:2
Голы: Поспешил, 90+2 – Сапуга, 40, Рунич, 56.
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