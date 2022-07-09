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Ягеллония
09.07.2022 13:00 1 : 2
Рух Львов
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Украина. Премьер лига
09 июля 2022, 18:11 | Обновлено 09 июля 2022, 19:04
371
0

Рух в товарищеском матче обыграл польскую Ягеллонию

Голами за львовян отличились Марко Сапуга и Василий Рунич

09 июля 2022, 18:11 | Обновлено 09 июля 2022, 19:04
371
0
Рух в товарищеском матче обыграл польскую Ягеллонию
ФК Рух

«Рух» в товарищеском матче в Польше одержал победу над «Ягеллонией» со счетом 2:1.

Голами за львовян отличились Марко Сапуга и Василий Рунич.

Все средства, вырученные от проведения благотворительного матча между «Ягеллонией» и «Рухом», будут направлены в благотворительный фонд United24, который создан для сбора средств для помощи Украине.

Товарищеский матч

«Ягеллония» (Белосток) – «Рух» (Львов) – 1:2
Голы: Поспешил, 90+2 – Сапуга, 40, Рунич, 56.

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Ягеллония Рух Львов товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Марко Сапуга Василий Рунич
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Источник ФК Рух Львов
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