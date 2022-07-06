Украина. Премьер лига06 июля 2022, 14:34 | Обновлено 06 июля 2022, 14:35
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Рух проведет благотворительный матч с польским клубом
Львовский клуб сыграет с «Ягеллонией»
06 июля 2022, 14:34 | Обновлено 06 июля 2022, 14:35
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«Рух» официально сообщил о том, что проведет благотворительный матч против польского клуба «Ягеллония» из Белостока.
Матч состоится в субботу, 9 июля в польском городе Гроево. Начало – в 13:00 по Киеву.
Все вырученные от матча средства будут отправлены в благотворительный фонд United24. Он занимается помощью Украине.
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