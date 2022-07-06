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Украина. Премьер лига
06 июля 2022, 14:34 | Обновлено 06 июля 2022, 14:35
37
0

Рух проведет благотворительный матч с польским клубом

Львовский клуб сыграет с «Ягеллонией»

06 июля 2022, 14:34 | Обновлено 06 июля 2022, 14:35
37
0
Рух проведет благотворительный матч с польским клубом

«Рух» официально сообщил о том, что проведет благотворительный матч против польского клуба «Ягеллония» из Белостока.

Матч состоится в субботу, 9 июля в польском городе Гроево. Начало – в 13:00 по Киеву.

Все вырученные от матча средства будут отправлены в благотворительный фонд United24. Он занимается помощью Украине.

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Рух Львов Ягеллония контрольные матчи УПЛ благотворительные матчи
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Источник ФК Рух Львов
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