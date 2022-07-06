Рух проведет благотворительный матч с польским клубом

«Рух» официально сообщил о том, что проведет благотворительный матч против польского клуба «Ягеллония» из Белостока.

Матч состоится в субботу, 9 июля в польском городе Гроево. Начало – в 13:00 по Киеву.

Все вырученные от матча средства будут отправлены в благотворительный фонд United24. Он занимается помощью Украине.