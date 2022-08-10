Карпаты и Львов разошлись миром в дерби-спарринге

Во вторник, 9 августа, состоялся контрольный поединок, в котором играли «Карпаты» и «Львов».

Команды разошлись миром в дерби-спарринге. В поединке двух львовских команд голов забито не было.

Товарищеский матч

9 августа, 17:00, Львов, стадион Украина

Карпаты Львов – Львов – 0:0