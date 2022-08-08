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Украина. Премьер лига08 августа 2022, 17:32 | Обновлено 08 августа 2022, 17:36
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Карпаты – Львов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию товарищеского матча
08 августа 2022, 17:32 | Обновлено 08 августа 2022, 17:36
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Во вторник, 9 августа, состоится контрольный поединок, в котором сыграют «Карпаты» и «Львов». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по Киеву.
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