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Украина. Премьер лига
08 августа 2022, 17:32 | Обновлено 08 августа 2022, 17:36
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0

Карпаты – Львов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию товарищеского матча

08 августа 2022, 17:32 | Обновлено 08 августа 2022, 17:36
506
0
Карпаты – Львов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Карпаты Львов

Во вторник, 9 августа, состоится контрольный поединок, в котором сыграют «Карпаты» и «Львов». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по Киеву.

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Источник Sport.ua
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