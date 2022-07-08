Днепр-1 в товарищеском матче забил 14 голов!
Украинский клуб уничтожил клуб из Словении на летних сборах
8 июля клуб УПЛ Днепр-1 провел свой первый спарринг в летнее межсезонье.
Украинский клуб отправил 14 мячей в ворота клуба из Словении!
Товарищеский матч
8 июля
«Днепр-1» – «Чарда» (Словения) – 14:0 (5:0)
Голы: 1:0 – 6 Довбик, 2:0 – 16 Довбик, 3:0 – 17 Лучкевич, 4:0 – 36 Довбик, 5:0 – 38 Лучкевич, 6:0 – 47 Сарапий, 7:0 – 49 Громов , 8:0 – 61 Соловьев, 9:0 – 64 Лебедев, 10:0 – 66 Громов, 11:0 – 70 Лебедев, 12:0 – 72 Пихаленок, 13:0 – 82 Пихаленок, 14:0 – 83 Лебедев
Днепр-1 (1-й тайм): Юрчук, Горбунов, Логинов, Чоботенко, Кононов, Матюшенко, Рубчинский, Когут, Лучкевич, Назаренко, Довбик.
Днепр-1 (2-й тайм): Рыбак, Картушов, Порох, Сваток, Адамюк, Сарапий, Соловьев, Пихалонок, Лебедев, Горбунов, Громов.
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