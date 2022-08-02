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Товарищеские матчи
Металлист 1925
01.08.2022, FT 3 : 0
ФСК Мариуполь
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
02 августа 2022, 03:03 | Обновлено 02 августа 2022, 03:53
15
0

Металлист 1925 – ФСК Мариуполь – 3:0. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча

02 августа 2022, 03:03 | Обновлено 02 августа 2022, 03:53
15
0
Металлист 1925 – ФСК Мариуполь – 3:0. Видео голов и обзор матча
ФК Металлист 1925

В рамках подготовки к новому сезону «Металлист 1925» в контрольном матче разгромил ФСК «Мариуполь» со счетом 3:0.

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видео голов и обзор Металлист 1925 товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ
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Источник Sport.ua
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