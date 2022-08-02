Товарищеские матчи
01.08.2022, FT 3 : 0
Украина. Премьер лига02 августа 2022, 03:03 | Обновлено 02 августа 2022, 03:53
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Металлист 1925 – ФСК Мариуполь – 3:0. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского матча
02 августа 2022, 03:03 | Обновлено 02 августа 2022, 03:53
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В рамках подготовки к новому сезону «Металлист 1925» в контрольном матче разгромил ФСК «Мариуполь» со счетом 3:0.
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