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Украина. Премьер лига
01 августа 2022, 22:30 | Обновлено 01 августа 2022, 22:47
339
0

Металлист 1925 победил ФСК Мариуполь в товарищеском матче

Три мяча побывало в воротах команды из Мариуполя, участника Первой лиги

01 августа 2022, 22:30 | Обновлено 01 августа 2022, 22:47
339
0
Металлист 1925 победил ФСК Мариуполь в товарищеском матче
ФК Металлист 1925

Харьковский «Металлист 1925» победил ФСК «Мариуполь» в товарищеском матче (3:0).

Три мяча побывало в воротах команды из Мариуполя (бывший «Яруд»), которая сыграет в Первой лиге.

Спарринг состоялся на Княжа-Арене в с. Счастливое под Киевом.

За харьковский клуб отличился Дмитренко, еще два гола забили игроки на просмотре.

Товарищеский матч

1 августа, 17:30. Счастливое, Княжа-Арена

«Металлист 1925» – ФСК «Мариуполь» – 3:0

Голы: Дмитренко, 3, игроки на просмотре, 24, 89.

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Источник Sport.ua
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