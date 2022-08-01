Металлист 1925 победил ФСК Мариуполь в товарищеском матче
Три мяча побывало в воротах команды из Мариуполя, участника Первой лиги
Харьковский «Металлист 1925» победил ФСК «Мариуполь» в товарищеском матче (3:0).
Три мяча побывало в воротах команды из Мариуполя (бывший «Яруд»), которая сыграет в Первой лиге.
Спарринг состоялся на Княжа-Арене в с. Счастливое под Киевом.
За харьковский клуб отличился Дмитренко, еще два гола забили игроки на просмотре.
Товарищеский матч
1 августа, 17:30. Счастливое, Княжа-Арена
«Металлист 1925» – ФСК «Мариуполь» – 3:0
Голы: Дмитренко, 3, игроки на просмотре, 24, 89.
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