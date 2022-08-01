Харьковский «Металлист 1925» победил ФСК «Мариуполь» в товарищеском матче (3:0).

Три мяча побывало в воротах команды из Мариуполя (бывший «Яруд»), которая сыграет в Первой лиге.

Спарринг состоялся на Княжа-Арене в с. Счастливое под Киевом.

За харьковский клуб отличился Дмитренко, еще два гола забили игроки на просмотре.

Товарищеский матч

1 августа, 17:30. Счастливое, Княжа-Арена

«Металлист 1925» – ФСК «Мариуполь» – 3:0

Голы: Дмитренко, 3, игроки на просмотре, 24, 89.