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  4. Юрий ВЕРНИДУБ: «Кривбасс проведет три сбора. Будем строить команду»
Украина. Премьер лига
23 июня 2022, 20:51 | Обновлено 23 июня 2022, 20:54
462
0

Юрий ВЕРНИДУБ: «Кривбасс проведет три сбора. Будем строить команду»

Новый тренер уже имеет план подготовки

23 июня 2022, 20:51 | Обновлено 23 июня 2022, 20:54
462
0
Юрий ВЕРНИДУБ: «Кривбасс проведет три сбора. Будем строить команду»
fckryvbas.com

Новый тренер «Кривбасса» Юрия Вернидуб рассказал о подготовке команды в сезоне УПЛ, который должен стартовать в конце августа.

«У нас будет три сбора. Первый – двенадцатидневный, до второго июля. Он станет втягивающим. Будем строить команду и смотреть, кто к нам может присоединиться из новых футболистов, кто останется из тех, кто есть. Второй сбор будет также в Кривом Роге. Планируем провести три спарринга, подбираем соперников».

«Третий сбор планируем провести в западной части страны. Потом вернемся домой и будем готовиться к первой официальной игре», — сказал Вернидуб.

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Кривбасс Кривой Рог Юрий Вернидуб чемпионат Украины по футболу
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Источник Футбол 1/2/3
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