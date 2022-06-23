Юрий ВЕРНИДУБ: «Кривбасс проведет три сбора. Будем строить команду»
Новый тренер уже имеет план подготовки
Новый тренер «Кривбасса» Юрия Вернидуб рассказал о подготовке команды в сезоне УПЛ, который должен стартовать в конце августа.
«У нас будет три сбора. Первый – двенадцатидневный, до второго июля. Он станет втягивающим. Будем строить команду и смотреть, кто к нам может присоединиться из новых футболистов, кто останется из тех, кто есть. Второй сбор будет также в Кривом Роге. Планируем провести три спарринга, подбираем соперников».
«Третий сбор планируем провести в западной части страны. Потом вернемся домой и будем готовиться к первой официальной игре», — сказал Вернидуб.
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