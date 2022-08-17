Товарищеские матчи
17.08.2022, FT 1 : 0
Украина. Премьер лига17 августа 2022, 20:23 | Обновлено 17 августа 2022, 20:32
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Александрия обыграла ЛНЗ в спарринге. Победу принес рикошет
Команды продолжают подготовку к новому сезону чемпионата Украины
17 августа 2022, 20:23 | Обновлено 17 августа 2022, 20:32
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17 августа «Александрия» в товарищеском матче обыграла черкасский ЛНЗ, команду Первой лиги (1:0).
Победу хозяевам поля принес единственный гол Богдана Кобзаря, забитый с помощью рикошета.
Команды продолжают подготовку к новому сезону чемпионата Украины.
Товарищеский матч
17 августа, 16:00, Александрия, стадион Ника
Александрия – ЛНЗ Черкассы – 1:0
Гол: Богдан Кобзарь, 32.
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