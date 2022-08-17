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Товарищеские матчи
Александрия
17.08.2022, FT 1 : 0
ЛНЗ
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Украина. Премьер лига
17 августа 2022, 20:23 | Обновлено 17 августа 2022, 20:32
301
0

Александрия обыграла ЛНЗ в спарринге. Победу принес рикошет

Команды продолжают подготовку к новому сезону чемпионата Украины

17 августа 2022, 20:23 | Обновлено 17 августа 2022, 20:32
301
0
Александрия обыграла ЛНЗ в спарринге. Победу принес рикошет
ЛНЗ

17 августа «Александрия» в товарищеском матче обыграла черкасский ЛНЗ, команду Первой лиги (1:0).

Победу хозяевам поля принес единственный гол Богдана Кобзаря, забитый с помощью рикошета.

Команды продолжают подготовку к новому сезону чемпионата Украины.

Товарищеский матч

17 августа, 16:00, Александрия, стадион Ника

Александрия – ЛНЗ Черкассы – 1:0

Гол: Богдан Кобзарь, 32.

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Источник Sport.ua
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