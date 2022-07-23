Украина. Премьер лига23 июля 2022, 20:28 |
51
0
Александрия в контрольном матче разгромила Металлург З
Команда готовится к сезону УПЛ
23 июля 2022, 20:28 |
51
0
Команда УПЛ «Александрия» в рамках подготовки к новому сезону провела спарринг с представителем Первой лиги «Металлургом» Запорожье.
Игра завершилась со счетом 3:0.
Александрия - Металлург 3 - 3:0
Голы: Калитвинцев, 39, Гринь, 45, Кобзар, 79
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 23 июля 2022, 15:17 11
Румынский наставник считает, что украинский футбол нужен, прежде всего, украинским же болельщикам
Футбол | 23 июля 2022, 18:27 0
В клубе довольны подписанием украинца
Футбол | 23.07.2022, 11:44
Футбол | 23.07.2022, 08:40
Футбол | 22.07.2022, 21:00
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
23.07.2022, 09:00 16
22.07.2022, 04:40 1
21.07.2022, 21:59 11
22.07.2022, 20:03 18
22.07.2022, 08:10 6
21.07.2022, 19:22
22.07.2022, 17:59
21.07.2022, 19:14 2