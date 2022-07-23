Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александрия в контрольном матче разгромила Металлург З
Украина. Премьер лига
23 июля 2022, 20:28 |
51
0

Александрия в контрольном матче разгромила Металлург З

Команда готовится к сезону УПЛ

23 июля 2022, 20:28 |
51
0
Александрия в контрольном матче разгромила Металлург З
fco.com.ua

Команда УПЛ «Александрия» в рамках подготовки к новому сезону провела спарринг с представителем Первой лиги «Металлургом» Запорожье.

Игра завершилась со счетом 3:0.

Александрия - Металлург 3 - 3:0
Голы: Калитвинцев, 39, Гринь, 45, Кобзар, 79

По теме:
С голом Левандовски. Заря в матче с 5 мячами обыграла Вислу
Висла Плоцк – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Сыграют ли с Шахтером? Аякс из-за ковида отменил спарринг с Айнтрахтом
Александрия Металлург Запорожье контрольные матчи УПЛ
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Луческу объяснил, почему матчи УПЛ должны проходить в Украине
Футбол | 23 июля 2022, 15:17 11
Луческу объяснил, почему матчи УПЛ должны проходить в Украине
Луческу объяснил, почему матчи УПЛ должны проходить в Украине

Румынский наставник считает, что украинский футбол нужен, прежде всего, украинским же болельщикам

Технический директор Арсенала: «Зинченко выведет команду на новый уровень»
Футбол | 23 июля 2022, 18:27 0
Технический директор Арсенала: «Зинченко выведет команду на новый уровень»
Технический директор Арсенала: «Зинченко выведет команду на новый уровень»

В клубе довольны подписанием украинца

Гендиректор Уфы: «Мы получим компенсацию за трансфер Зинченко в Арсенал»
Футбол | 23.07.2022, 11:44
Гендиректор Уфы: «Мы получим компенсацию за трансфер Зинченко в Арсенал»
Гендиректор Уфы: «Мы получим компенсацию за трансфер Зинченко в Арсенал»
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
Футбол | 23.07.2022, 08:40
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
Мечту купить невозможно. Самый богатый футболист мира играет в Таиланде
Футбол | 22.07.2022, 21:00
Мечту купить невозможно. Самый богатый футболист мира играет в Таиланде
Мечту купить невозможно. Самый богатый футболист мира играет в Таиланде
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Топ-10 самых дорогих трансферов украинских футболистов
Топ-10 самых дорогих трансферов украинских футболистов
23.07.2022, 09:00 16
Футбол
ФОТО. Долгополов показал, как помогают на фронте полотенца с Уимблдона
ФОТО. Долгополов показал, как помогают на фронте полотенца с Уимблдона
22.07.2022, 04:40 1
Теннис
Ворскла – АИК – 3:2. Пушка от Челядина! Видео голов и обзор матча
Ворскла – АИК – 3:2. Пушка от Челядина! Видео голов и обзор матча
21.07.2022, 21:59 11
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Зинченко подписал контракт с Арсеналом
ОФИЦИАЛЬНО. Зинченко подписал контракт с Арсеналом
22.07.2022, 20:03 18
Футбол
Ломаченко готовят бой против Стивенсона. Но сперва разогревочный поединок
Ломаченко готовят бой против Стивенсона. Но сперва разогревочный поединок
22.07.2022, 08:10 6
Бокс
Байер предложил Шахтеру за Мудрика столько же, как и Брентфорд
Байер предложил Шахтеру за Мудрика столько же, как и Брентфорд
21.07.2022, 19:22
Футбол
Украинский стронгмен погиб под обстрелами на фронте
Украинский стронгмен погиб под обстрелами на фронте
22.07.2022, 17:59
Война
Евробаскет. Украина U-20 проиграла Словении и продолжит борьбу за выживание
Евробаскет. Украина U-20 проиграла Словении и продолжит борьбу за выживание
21.07.2022, 19:14 2
Баскетбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем