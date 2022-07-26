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Украина. Премьер лига
26 июля 2022, 03:30 | Обновлено 26 июля 2022, 03:37
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0

Александрия – Металлург Запорожье – 3:0. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча

26 июля 2022, 03:30 | Обновлено 26 июля 2022, 03:37
7
0
Александрия – Металлург Запорожье – 3:0. Видео голов и обзор матча
ФК Металлург Запорожье

В рамках подготовки к новому сезону «Александрия» в контрольном матче разгромила запорожский «Металлург» со счетом 3:0.

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Источник Sport.ua
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