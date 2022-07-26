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23.07.2022, FT 3 : 0
Украина. Премьер лига26 июля 2022, 03:30 | Обновлено 26 июля 2022, 03:37
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Александрия – Металлург Запорожье – 3:0. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского матча
26 июля 2022, 03:30 | Обновлено 26 июля 2022, 03:37
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В рамках подготовки к новому сезону «Александрия» в контрольном матче разгромила запорожский «Металлург» со счетом 3:0.
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