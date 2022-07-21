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Товарищеские матчи
Колос К
21.07.2022, FT 0 : 4
Ингулец
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Украина. Премьер лига
21 июля 2022, 22:17 | Обновлено 21 июля 2022, 22:34
543
0

Ингулец разгромил Колос в товарищеском матче

Четыре безответных мяча побывало в воротах клуба из Ковалевки

21 июля 2022, 22:17 | Обновлено 21 июля 2022, 22:34
543
0
Ингулец разгромил Колос в товарищеском матче
ФК Ингулец

Команды УПЛ продолжают проводить спарринги в летнее межсезонье.

«Ингулец» разгромил «Колос» в товарищеском матче (4:0). Четыре безответных мяча побывало в воротах клуба из Ковалевки.

Голами в воротах соперника отличились Александр Козак, Артем Ситало, Иван Головкин (пенальти) и игрок, находящийся на просмотре.

Товарищеский матч

21 июля. 16:00. Киев. НТКУ им.Банникова

Колос Ковалевка – Ингулец Петрово – 0:4

Голы: Козак, 22, Ситало 34, Головкин, 67 (пен), игрок на просмотре, 81.

Колос (1-й тайм): Маханьков, Золотов, Новак, Гончаренко, Емец, Милько (кап), Ореховский, Ильин, Мякушко, Болбат, Лысенко.

Колос (2-й тайм): Маханьков (Друи, 61), Черноморец (кап), Канаев, Ставничий, Зозуля, Салабай, Соловьев, Кузык, Гусол, Исаенко, Попов.

Главный тренер – Ярослав Вишняк

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Колос Ковалевка Колос - Ингулец Ингулец товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ Александр Козак Артем Ситало Иван Головкин
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Источник Sport.ua
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