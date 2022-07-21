Команды УПЛ продолжают проводить спарринги в летнее межсезонье.

«Ингулец» разгромил «Колос» в товарищеском матче (4:0). Четыре безответных мяча побывало в воротах клуба из Ковалевки.

Голами в воротах соперника отличились Александр Козак, Артем Ситало, Иван Головкин (пенальти) и игрок, находящийся на просмотре.

Товарищеский матч

21 июля. 16:00. Киев. НТКУ им.Банникова

Колос Ковалевка – Ингулец Петрово – 0:4

Голы: Козак, 22, Ситало 34, Головкин, 67 (пен), игрок на просмотре, 81.

Колос (1-й тайм): Маханьков, Золотов, Новак, Гончаренко, Емец, Милько (кап), Ореховский, Ильин, Мякушко, Болбат, Лысенко.

Колос (2-й тайм): Маханьков (Друи, 61), Черноморец (кап), Канаев, Ставничий, Зозуля, Салабай, Соловьев, Кузык, Гусол, Исаенко, Попов.

Главный тренер – Ярослав Вишняк