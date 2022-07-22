Украина. Премьер лига22 июля 2022, 02:20 | Обновлено 22 июля 2022, 02:27
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Колос – Ингулец – 0:4. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского матча
22 июля 2022, 02:20 | Обновлено 22 июля 2022, 02:27
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В рамках подготовки к новому сезону «Ингулец» в контрольном матче разгромил «Колос» со счетом 4:0.
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