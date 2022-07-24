Металлист 1925 с игроками на просмотре обыграл Штурм
Харьковчане добыли минимальную победу
«Металлист 1925» в рамках подготовки к новому сезону провел спарринг с командой «Штурм» (Иванкив). Харьковчане победили со счетом 1:0.
Металлист 1925 - Штурм 1:0
Гол: игрок на просмотре, 5
Металлист 1925: Коваленко М. (Потимков И. 60), Жичиков (Шершень 60), Потимков Ю. (Безуглый 60), Ткачук (к) (Курило 60), игрок на просмотре (Коваленко И. 38 (игрок на просмотре 60), игрок на просмотре (Мартынюк 60), Эмере (Коваль 46, Кравченко 60), игрок на просмотре (Русин 60), игрок на просмотре (Габелок 60), игрок на просмотре (Дмитренко 46, Ременюк 60), игрок на просмотре 46, игрок на просмотре 60)
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