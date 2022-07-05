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Товарищеские матчи
Янг Бойз
05.07.2022, FT 0 : 0
Динамо Киев
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Украина. Премьер лига
05 июля 2022, 21:27 | Обновлено 05 июля 2022, 21:47
696
0

Возвращение сборников и легионеров. Динамо и Янг Бойз друг другу не забили

В Швейцарии состоялся очередной товарищеский матч киевского клуба

05 июля 2022, 21:27 | Обновлено 05 июля 2022, 21:47
696
0
Возвращение сборников и легионеров. Динамо и Янг Бойз друг другу не забили
Динамо Киев

Если бы матч с «Фенербахче» проходил сегодня, Мирча Луческу, наверное, выставил бы такой же стартовый состав. Вся основа была на поле – отдых после матчей сборной закончился. Также стоит отметить появление на поле легионеров Кендзеры и Вербича, которые не побоялись в этом сезоне остаться в «Динамо».

Матч проходил в очень спокойном темпе. Игроки не форсировали события, а спокойно восстанавливали игровую форму. Моменты возникали после индивидуальных действий или ошибок – например, Караваев достаточно хорошо подключался в атаку, а у швейцарцев тоже на левом фланге быстро бегал и обегал наших Канга.

Мог забивать Шапаренко, когда обыграл вратаря, вышедшего далеко из ворот и сбившего Николая. Арбитр пожалел кипера и показал ему только желтую карточку, а Шапаренко со штрафного пробил неудачно.

В середине второго тайма из стартового состава на поле не осталось никого. Из вышедших активным был Ванат, но не сумел ни реализовать выход один на один, ни забить после прострела. Швейцарцы были даже острее, но Нещерет, как и в первом тайме Бущан, удержал свои ворота на замке.

Товарищеская игра, в которой результат не имел значения, закончилась. Форму «динамовцы» продолжат набирать 9 июля с «Люцерном».

Товарищеский матч.

«Янг Бойз» (Швейцария) - «Динамо» (Киев, Украина) - 0:0.

 фон Бальмос, 36.

«Янг Бойз» (старт): фон Бальмос - Цезигер, Угринич, Канга, Чайва, Элиа, Фасснахт, Ниассе, Гарсия, Люстенбергер, Ридер.

«Динамо»:  Бущан (Нещерет, 46) - Кендзера (Тымчик, 57), Забарный (Сирота, 73), Попов (Боль, 73), Караваев (Дубинчак, 46) - Сидорчук (Шепелев, 62), Шапаренко (Андриевский, 62), Буяльский (Гармаш, 73), Вербич (Ванат, 57), Цыганков (Антюх, 73) - Беседин (Супряга, 73).

Стадион: «Stade Universitaire Saint-Léonard» (Фрибур, Швейцария).

ЯНГ БОЙЗ - ДИНАМО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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