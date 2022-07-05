Во вторник, 5 июля, в 19:30 проходит товарищеский матч между швейцарским «Янг Бойз» и киевским «Динамо».

Команды играют на стадионе Stade Universitaire Saint-Léonard в городе Фрибур (Швейцария).

Столичное «Динамо» продолжает серию благотворительных поединков под лозунгом «Play for Peace. Stop the War». Уже проведено три поединка: с «Ивердоном» (1:1), «Лозанной» (0:2) и «Сеном» (1:0).

Янг Бойз – Динамо – 0:0. Ничья в Швейцарии. Видеообзор матча

Видеообзор ожидается вскоре.

Полная видеозапись матча