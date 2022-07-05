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05.07.2022, FT 0 : 0
Динамо Киев
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Украина. Премьер лига
05 июля 2022, 21:20 | Обновлено 05 июля 2022, 21:36
2545
0

Янг Бойз – Динамо – 0:0. Ничья в Швейцарии. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча 5 июля в Швейцарии

05 июля 2022, 21:20 | Обновлено 05 июля 2022, 21:36
2545
0
Янг Бойз – Динамо – 0:0. Ничья в Швейцарии. Видеообзор матча
ФК Динамо Киев

Во вторник, 5 июля, в 19:30 проходит товарищеский матч между швейцарским «Янг Бойз» и киевским «Динамо».

Команды играют на стадионе Stade Universitaire Saint-Léonard в городе Фрибур (Швейцария).

Столичное «Динамо» продолжает серию благотворительных поединков под лозунгом «Play for Peace. Stop the War». Уже проведено три поединка: с «Ивердоном» (1:1), «Лозанной» (0:2) и «Сеном» (1:0).

Янг Бойз – Динамо – 0:0. Ничья в Швейцарии. Видеообзор матча

Видеообзор ожидается вскоре.

Полная видеозапись матча

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Источник Sport.ua
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