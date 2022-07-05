Янг Бойз – Динамо – 0:0. Ничья в Швейцарии. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского матча 5 июля в Швейцарии
Во вторник, 5 июля, в 19:30 проходит товарищеский матч между швейцарским «Янг Бойз» и киевским «Динамо».
Команды играют на стадионе Stade Universitaire Saint-Léonard в городе Фрибур (Швейцария).
Столичное «Динамо» продолжает серию благотворительных поединков под лозунгом «Play for Peace. Stop the War». Уже проведено три поединка: с «Ивердоном» (1:1), «Лозанной» (0:2) и «Сеном» (1:0).
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка
Янг Бойз – Динамо – 0:0. Ничья в Швейцарии. Видеообзор матча
Видеообзор ожидается вскоре.
Полная видеозапись матча
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