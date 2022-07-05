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  4. С легионерами и сборниками. Известен состав Динамо на матч с Янг Бойз
Украина. Премьер лига
05 июля 2022, 18:35 | Обновлено 05 июля 2022, 18:38
662
2

С легионерами и сборниками. Известен состав Динамо на матч с Янг Бойз

В центре нападения сыграет Беседин, слева в защите – Караваев

05 июля 2022, 18:35 | Обновлено 05 июля 2022, 18:38
662
2
С легионерами и сборниками. Известен состав Динамо на матч с Янг Бойз
ФК Динамо Киев

Во вторник, 5 июля, киевское «Динамо» проведет благотворительный поединок против швейцарского «Янг Бойз».

Стартовый соостав «Динамо»: Бущан – Кендзера, Забарный, Попов, Караваев – Сидорчук, Шапаренко – Цыганков, Буяльский, Вербич – Беседин.

Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по Киеву.

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Динамо Киев товарищеские матчи Янг Бойз благотворительные матчи учебно-тренировочные сборы Янг Бойз - Динамо контрольные матчи УПЛ Беньямин Вербич
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Источник ФК Динамо Киев
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Комментарии 2
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Борис Велев
С  уважением  отношусь  к  Беседину,  но,УВЫ, сегодня  Динамо  нужен  форвард  скоростного  и  забивного   плана,  а  Беседин  в основном  замыкает  прострел  и  то,  если  успевает....Дайте  в  нападении  шанс  молодежи. Впереди  ЛЧ,  пусть молодежь обкатается  вместе  с  основой.
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Саша Денисов
Вот это уже практически основной состав чемпионов
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