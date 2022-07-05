Украина. Премьер лига05 июля 2022, 18:35 | Обновлено 05 июля 2022, 18:38
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С легионерами и сборниками. Известен состав Динамо на матч с Янг Бойз
В центре нападения сыграет Беседин, слева в защите – Караваев
05 июля 2022, 18:35 | Обновлено 05 июля 2022, 18:38
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Во вторник, 5 июля, киевское «Динамо» проведет благотворительный поединок против швейцарского «Янг Бойз».
Стартовый соостав «Динамо»: Бущан – Кендзера, Забарный, Попов, Караваев – Сидорчук, Шапаренко – Цыганков, Буяльский, Вербич – Беседин.
Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по Киеву.
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Комментарии 2
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С уважением отношусь к Беседину, но,УВЫ, сегодня Динамо нужен форвард скоростного и забивного плана, а Беседин в основном замыкает прострел и то, если успевает....Дайте в нападении шанс молодежи. Впереди ЛЧ, пусть молодежь обкатается вместе с основой.
Вот это уже практически основной состав чемпионов
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