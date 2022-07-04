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Динамо Киев
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Украина. Премьер лига
04 июля 2022, 17:44 |
335
0

Янг Бойз – Динамо. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией товарищеского поединка киевского клуба

04 июля 2022, 17:44 |
335
0
Янг Бойз – Динамо. Текстовая трансляция матча
Динамо Киев

Во вторник, 5 июля, состоится товарищеский матч между швейцарским «Янг Бойз» и киевским «Динамо». Игра пройдет на стадионе «Stade Universitaire Saint-Léonard» в городе Фрибур (Швейцария), начало - в 19:30 по киевскому времени.

Столичная команда продолжает серию благотворительных поединков под лозунгом «Play for Peace. Stop the War». После трех поединков с «Ивердоном» (1:1), «Лозанной» (0:2) и «Сьоном» (1:0) динамовцев ждут старые знакомые. Напомним, в сезоне 2017/2018 «Янг Бойз» несколько сенсационно сначала выбил киевлян из Лиги чемпионов (3:1, 0:2), а затем в том же сезоне снова пересекся с «Динамо» на групповой стадии Лиги Европы, где также попил крови у подопечных тогда еще Хацкевича (2:2, 1:0).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Янг Бойз» – «Динамо», за которой можно следить здесь.

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Источник Sport.ua
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