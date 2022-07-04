Во вторник, 5 июля, состоится товарищеский матч между швейцарским «Янг Бойз» и киевским «Динамо». Игра пройдет на стадионе «Stade Universitaire Saint-Léonard» в городе Фрибур (Швейцария), начало - в 19:30 по киевскому времени.

Столичная команда продолжает серию благотворительных поединков под лозунгом «Play for Peace. Stop the War». После трех поединков с «Ивердоном» (1:1), «Лозанной» (0:2) и «Сьоном» (1:0) динамовцев ждут старые знакомые. Напомним, в сезоне 2017/2018 «Янг Бойз» несколько сенсационно сначала выбил киевлян из Лиги чемпионов (3:1, 0:2), а затем в том же сезоне снова пересекся с «Динамо» на групповой стадии Лиги Европы, где также попил крови у подопечных тогда еще Хацкевича (2:2, 1:0).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Янг Бойз» – «Динамо», за которой можно следить здесь.