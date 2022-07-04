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  4. Янг Бойз – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Украина. Премьер лига
04 июля 2022, 05:23 |
437
0

Янг Бойз – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию товарищеского матча

04 июля 2022, 05:23 |
437
0
Янг Бойз – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 5 июля, киевское «Динамо» проведет благотворительный поединок против швейцарского «Янг Бойз». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по Киеву.

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Источник Sport.ua
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