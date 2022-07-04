Украина. Премьер лига04 июля 2022, 05:23 |
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Янг Бойз – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию товарищеского матча
04 июля 2022, 05:23 |
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Во вторник, 5 июля, киевское «Динамо» проведет благотворительный поединок против швейцарского «Янг Бойз». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по Киеву.
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