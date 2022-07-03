Украина. Премьер лига03 июля 2022, 01:03 |
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ФОТО. Match For Peace. Победа Динамо на сборе в Швейцарии
Киевляне с минимальным счетом обыграли «Сьон»
03 июля 2022, 01:03 |
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Киевское «Динамо» в товарищеском поединке обыграло швейцарский «Сьон» со счетом 1:0. Единственный гол забил Ванат.
Предлагаем вашему вниманию фотогалерею матча.
Фото – ФК Динамо Киев.
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