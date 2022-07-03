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  4. ФОТО. Match For Peace. Победа Динамо на сборе в Швейцарии
Украина. Премьер лига
03 июля 2022, 01:03 |
87
0

ФОТО. Match For Peace. Победа Динамо на сборе в Швейцарии

Киевляне с минимальным счетом обыграли «Сьон»

03 июля 2022, 01:03 |
87
0
ФОТО. Match For Peace. Победа Динамо на сборе в Швейцарии
ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» в товарищеском поединке обыграло швейцарский «Сьон» со счетом 1:0. Единственный гол забил Ванат.

Предлагаем вашему вниманию фотогалерею матча.

Фото – ФК Динамо Киев.

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Источник Sport.ua
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