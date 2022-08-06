Украина. Премьер лига06 августа 2022, 12:45 | Обновлено 06 августа 2022, 12:49
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Колос проиграл ЛНЗ в контрольном матче
Клуб УПЛ уступил дебютанту Первой лиги
06 августа 2022, 12:45 | Обновлено 06 августа 2022, 12:49
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В рамках подготовки к новому сезону «Колос» провел спарринг с ЛНЗ из Черкасс.
Команда Ярослава Вишняка потерпела поражение со счетом 0:1. Единственный гол на счету Тяпкина.
Контрольный матч
«Колос» (Ковалівка) – ЛНЗ (Черкаси) – 0:1
Гол: Тяпкін, 71.
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
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