Колос проиграл ЛНЗ в контрольном матче

В рамках подготовки к новому сезону «Колос» провел спарринг с ЛНЗ из Черкасс.

Команда Ярослава Вишняка потерпела поражение со счетом 0:1. Единственный гол на счету Тяпкина.

Контрольный матч

«Колос» (Ковалівка) – ЛНЗ (Черкаси) – 0:1

Гол: Тяпкін, 71.

Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей