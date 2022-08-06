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Украина. Премьер лига
06 августа 2022, 12:45 | Обновлено 06 августа 2022, 12:49
248
0

Колос проиграл ЛНЗ в контрольном матче

Клуб УПЛ уступил дебютанту Первой лиги

06 августа 2022, 12:45 | Обновлено 06 августа 2022, 12:49
248
0
Колос проиграл ЛНЗ в контрольном матче
ФК Колос

В рамках подготовки к новому сезону «Колос» провел спарринг с ЛНЗ из Черкасс.

Команда Ярослава Вишняка потерпела поражение со счетом 0:1. Единственный гол на счету Тяпкина.

Контрольный матч

«Колос» (Ковалівка) – ЛНЗ (Черкаси) – 0:1
Гол: Тяпкін, 71.

Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей

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ЛНЗ Черкассы Колос Ковалевка товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ
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Источник Sport.ua
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