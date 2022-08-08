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  4. Колос – ЛНЗ – 0:1. Видео гола и обзор матча
Украина. Премьер лига
08 августа 2022, 17:53 | Обновлено 08 августа 2022, 19:09
181
0

Колос – ЛНЗ – 0:1. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча

08 августа 2022, 17:53 | Обновлено 08 августа 2022, 19:09
181
0
Колос – ЛНЗ – 0:1. Видео гола и обзор матча
ФК Колос

В рамках подготовки к новому сезону «Колос» в контрольном матче проиграл ЛНЗ со счетом 0:1.

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Источник Sport.ua
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