Украина. Премьер лига08 августа 2022, 17:53 | Обновлено 08 августа 2022, 19:09
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Колос – ЛНЗ – 0:1. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского матча
08 августа 2022, 17:53 | Обновлено 08 августа 2022, 19:09
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В рамках подготовки к новому сезону «Колос» в контрольном матче проиграл ЛНЗ со счетом 0:1.
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