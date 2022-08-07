Шесть голов на двоих. Металлист 1925 переиграл Диназ в результативном матче

В товарищеском матче Металлист 1925 обыграл Диназ.

В матче было забито шесть голов, причем 4 из них – командой из Харькова

Товарищеский матч

7 августа 2022 г., 17:00. Счастливое, Княжа-Арена.

Металлист 1925 Харьков – Диназ Вышгород – 4:2

Голы: Дмитренко 19, Габелок 39, Капинус 43, Потимков Ю. 60 – голы 62, 73

Металлист 1925 (футболки синие): Игрок на просмотре (Сидоренко 46), Жичиков (Потимков Ю. 46), Курило (Шершень 46), Безуглый (Ткачук 46), Игрок на просмотре (Игрок на просмотре 46), Мартынюк (Коваленко И.). 46), Габелок (к) (Эмере 46), Игрок на просмотре (Игрок на просмотре 46), Капинус (Игрок на просмотре 46), Дмитренко (Ременюк 46), Зубков (Игрок на просмотре 46). Запас: Потимков И., Коваленко М.

Главный тренер – Валерий Кривенцов

Диназ (футболки красные): Солдатенко, Мащенко, Волошин, Ичанский, Игрок на просмотре, Корешков, Подручный, Белоус, Старенький, Шевченко, Шкурат

Главный тренер – Александр Головко

Судьи: Владимир Новохатний, Александр Дашко, Владимир Володин