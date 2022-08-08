Товарищеские матчи
07.08.2022, FT 4 : 2
Украина. Премьер лига08 августа 2022, 04:20 | Обновлено 08 августа 2022, 04:57
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Металлист 1925 – Диназ – 4:2. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского матча
08 августа 2022, 04:20 | Обновлено 08 августа 2022, 04:57
17
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В рамках подготовки к новому сезону «Металлист 1925» в контрольном матче обыграл «Диназ» со счетом 4:2.
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