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Металлист 1925
07.08.2022, FT 4 : 2
Диназ
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Украина. Премьер лига
08 августа 2022, 04:20 | Обновлено 08 августа 2022, 04:57
17
0

Металлист 1925 – Диназ – 4:2. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча

08 августа 2022, 04:20 | Обновлено 08 августа 2022, 04:57
17
0
Металлист 1925 – Диназ – 4:2. Видео голов и обзор матча
ФК Металлист 1925

В рамках подготовки к новому сезону «Металлист 1925» в контрольном матче обыграл «Диназ» со счетом 4:2.

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Источник Sport.ua
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