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Товарищеские матчи
Легия
08.07.2022, FT 2 : 1
Заря
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Украина. Премьер лига
08 июля 2022, 21:05 | Обновлено 08 июля 2022, 21:41
357
0

Заря в Варшаве проиграла товарищеский матч Легии

Клуб из Луганска уступил сопернику из Польши со счетом 1:2

08 июля 2022, 21:05 | Обновлено 08 июля 2022, 21:41
357
0
Заря в Варшаве проиграла товарищеский матч Легии
ФК Заря Луганск

Команда УПЛ луганская «Заря» проиграла товарищеский матч «Легии» из Варшавы.

Клуб из Луганска уступил сопернику со счетом 1:2. Игра проходила в Варшаве на стадионе «Легии».

Товарищеский матч

Варшава (Польша), 8 июля

Легия (Варшава, Польша) – Заря (Луганск, Украина) – 2:1

Голы: Пескейра, 44 (пен), Мучи, 67 – Назарина, 27 (пен)

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товарищеские матчи Заря Луганск учебно-тренировочные сборы Легия Варшава контрольные матчи УПЛ
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Источник Sport.ua
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