Украина. Премьер лига08 июля 2022, 21:05 | Обновлено 08 июля 2022, 21:41
357
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Заря в Варшаве проиграла товарищеский матч Легии
Клуб из Луганска уступил сопернику из Польши со счетом 1:2
08 июля 2022, 21:05 | Обновлено 08 июля 2022, 21:41
357
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Команда УПЛ луганская «Заря» проиграла товарищеский матч «Легии» из Варшавы.
Клуб из Луганска уступил сопернику со счетом 1:2. Игра проходила в Варшаве на стадионе «Легии».
Товарищеский матч
Варшава (Польша), 8 июля
Легия (Варшава, Польша) – Заря (Луганск, Украина) – 2:1
Голы: Пескейра, 44 (пен), Мучи, 67 – Назарина, 27 (пен)
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