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Легия
08.07.2022 19:00 - : -
Заря
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Украина. Премьер лига
08 июля 2022, 16:10 | Обновлено 08 июля 2022, 16:13
330
0

Легия – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию товарищеского матча

08 июля 2022, 16:10 | Обновлено 08 июля 2022, 16:13
330
0
Легия – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Заря Луганск

В пятницу, 8 июля, луганская «Заря» проведет благотворительный поединок против варшавской «Легии». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по Киеву.

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Источник Sport.ua
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