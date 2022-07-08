Украина. Премьер лига08 июля 2022, 16:10 | Обновлено 08 июля 2022, 16:13
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Легия – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию товарищеского матча
08 июля 2022, 16:10 | Обновлено 08 июля 2022, 16:13
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В пятницу, 8 июля, луганская «Заря» проведет благотворительный поединок против варшавской «Легии». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по Киеву.
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