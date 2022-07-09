Украина. Премьер лига09 июля 2022, 03:30 | Обновлено 09 июля 2022, 03:39
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Легия – Заря – 2:1. Поражение в Варшаве. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского матча, сыгранного 8 июля в Польше
09 июля 2022, 03:30 | Обновлено 09 июля 2022, 03:39
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Команда УПЛ луганская «Заря» проиграла товарищеский матч «Легии» из Варшавы.
Клуб из Луганска уступил сопернику со счетом 1:2. Игра проходила в Варшаве на стадионе «Легии».
Товарищеский матч
Варшава (Польша), 8 июля
Легия (Варшава, Польша) – Заря (Луганск, Украина) – 2:1
Голы: Пескейра, 44 (пен), Мучи, 67 – Назарина, 27 (пен).
Видеообзор матча
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