Команда УПЛ луганская «Заря» проиграла товарищеский матч «Легии» из Варшавы.

Клуб из Луганска уступил сопернику со счетом 1:2. Игра проходила в Варшаве на стадионе «Легии».

Товарищеский матч

Варшава (Польша), 8 июля

Легия (Варшава, Польша) – Заря (Луганск, Украина) – 2:1

Голы: Пескейра, 44 (пен), Мучи, 67 – Назарина, 27 (пен).

Видеообзор матча