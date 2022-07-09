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Украина. Премьер лига
09 июля 2022, 03:30 | Обновлено 09 июля 2022, 03:39
24
0

Легия – Заря – 2:1. Поражение в Варшаве. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча, сыгранного 8 июля в Польше

09 июля 2022, 03:30 | Обновлено 09 июля 2022, 03:39
24
0
Легия – Заря – 2:1. Поражение в Варшаве. Видео голов и обзор матча
ФК Заря Луганск

Команда УПЛ луганская «Заря» проиграла товарищеский матч «Легии» из Варшавы.

Клуб из Луганска уступил сопернику со счетом 1:2. Игра проходила в Варшаве на стадионе «Легии».

Товарищеский матч

Варшава (Польша), 8 июля

Легия (Варшава, Польша) – Заря (Луганск, Украина) – 2:1

Голы: Пескейра, 44 (пен), Мучи, 67 – Назарина, 27 (пен).

Видеообзор матча

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Источник Sport.ua
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