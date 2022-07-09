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09 июля 2022, 04:17 | Обновлено 09 июля 2022, 04:34
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0

ВАН ЛЕУВЕН: «Мы думали, Заре будет тяжелее в первой игре с Легией»

Главный тренер «Зари» прокомментировал поединок против варшавской «Легии»

09 июля 2022, 04:17 | Обновлено 09 июля 2022, 04:34
112
0
ВАН ЛЕУВЕН: «Мы думали, Заре будет тяжелее в первой игре с Легией»
ФК Заря Луганск. Патрик ван Леувен

Главный тренер луганской «Зари» Патрик ван Леувен прокомментировал поединок команды против варшавской «Легии» (1:2):

«Я доволен всеми футболистами, которые участвовали в этой игре. Мы тренировались только неделю. Фокус был на игровой план и на физическую подготовку. Все это пока на уровне как для первой недели. Мы думали, будет тяжелее в первой игре. Была хорошая дисциплина, футбол на уровне».

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товарищеские матчи Заря Луганск учебно-тренировочные сборы Легия Варшава контрольные матчи УПЛ Патрик ван Леувен
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Источник ФК Заря
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