Заря анонсировала контрольный матч против польского клуба

Первым спарринг-партнером луганской «Зари» на сборах в Польше станет самый титулованный футбольный клуб этой страны – варшавская «Легия».

Контрольная игра «Легия» – «Заря» состоится в пятницу, 8 июля на городском стадионе Войска Польского. Начало – 18:00 по киевскому времени.

«Легия» является пятнадцатикратным чемпионом Польши. 13 раз были серебряными, а 14 бронзовыми призерами. 19 раз выигрывали Кубок.