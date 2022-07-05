Украина. Премьер лига05 июля 2022, 15:36 |
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Заря анонсировала контрольный матч против польского клуба
Луганчане сыграют с «Легией»
05 июля 2022, 15:36 |
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Первым спарринг-партнером луганской «Зари» на сборах в Польше станет самый титулованный футбольный клуб этой страны – варшавская «Легия».
Контрольная игра «Легия» – «Заря» состоится в пятницу, 8 июля на городском стадионе Войска Польского. Начало – 18:00 по киевскому времени.
«Легия» является пятнадцатикратным чемпионом Польши. 13 раз были серебряными, а 14 бронзовыми призерами. 19 раз выигрывали Кубок.
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