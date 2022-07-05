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Украина. Премьер лига
05 июля 2022, 15:36 |
57
0

Заря анонсировала контрольный матч против польского клуба

Луганчане сыграют с «Легией»

05 июля 2022, 15:36 |
57
0
Заря анонсировала контрольный матч против польского клуба
ФК Заря Луганск

Первым спарринг-партнером луганской «Зари» на сборах в Польше станет самый титулованный футбольный клуб этой страны – варшавская «Легия».

Контрольная игра «Легия» – «Заря» состоится в пятницу, 8 июля на городском стадионе Войска Польского. Начало – 18:00 по киевскому времени.

«Легия» является пятнадцатикратным чемпионом Польши. 13 раз были серебряными, а 14 бронзовыми призерами. 19 раз выигрывали Кубок.

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Заря Луганск Легия Варшава смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ
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Источник ФК Заря
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