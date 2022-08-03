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  4. Камбек от Скрипника. Ворскла обыграла Кривбасс в спарринге
Украина. Премьер лига
03 августа 2022, 22:44 |
545
2

Камбек от Скрипника. Ворскла обыграла Кривбасс в спарринге

Команды готовятся к новому сезону УПЛ

03 августа 2022, 22:44 |
545
2
Камбек от Скрипника. Ворскла обыграла Кривбасс в спарринге

Сегодня, 3 августа, «Кривбасс» и «Ворскла» провели контрольный матч в рамках подготовки к новому сезону УПЛ. «Ворскла» сумела отыграться со счета 0:2 и победила 3:2.

«Кривбасс» – «Ворскла» – 2:3
Голы: Банада, 19, Зотько, 21 - Степанюк, 60, 78, Черныш, 90

«Кривбасс»: Сарнавский, Татарков, Вернидуб (Опанасенко, 61), Зотько, Стецьков, Семенов, Банада (Кораблин, 56), Понедельник (Попчук, 80), Хомченовский (Рябов, 71), Волошин (Дебелко, 70) (Шевченко, 73).

«Ворскла»: Ризнык, Фелипе, Яворский, Челядин, Бацула, Пуцлин, Козыренко, Толи, Кулаковский, Марлисон, Кравчук.

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Кривбасс Кривой Рог Ворскла Полтава контрольные матчи УПЛ
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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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maxno
За месяц команду не построишь.
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alekos59
Ворскла кусок гiмна,  тренер вiчний лузер. 
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