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Кривбасс
03.08.2022, FT 2 : 3
Ворскла
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Украина. Премьер лига
05 августа 2022, 02:02 | Обновлено 05 августа 2022, 02:03
41
0

Кривбасс – Ворскла – 2:3. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча

05 августа 2022, 02:02 | Обновлено 05 августа 2022, 02:03
41
0
Кривбасс – Ворскла – 2:3. Видео голов и обзор матча
ФК Кривбасс

В рамках подготовки к новому сезону «Кривбасс» в спарринге проиграл полтавской «Ворскле» со счетом 2:3.

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Источник Sport.ua
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