Украина. Премьер лига05 августа 2022, 02:02 | Обновлено 05 августа 2022, 02:03
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Кривбасс – Ворскла – 2:3. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского матча
05 августа 2022, 02:02 | Обновлено 05 августа 2022, 02:03
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В рамках подготовки к новому сезону «Кривбасс» в спарринге проиграл полтавской «Ворскле» со счетом 2:3.
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