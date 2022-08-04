Виктор СКРИПНИК: «После Швеции дали игрокам пять дней отдыха»

Главный тренер «Ворсклы» Виктор Скрипник поделился впечатлениями от контрольного матча против «Кривбасса» (победа 3:2):

«Хорошая, боевая игра. Нам повезло, смогли вернуться в игру. Сегодня у нас была первая тренировка после игры в Швеции. Пять дней дали ребятам, чтобы они увиделись с семьями. Было много несыгранности, много игроков, впервые вышедших на поле в составе новой команды: новички и молодые футболисты.

Могу только пожелать удачи «Кривбасса» и нам. Главное, чтобы футбол вообще был, потому что для нашей страны это очень важно. Это для тех ребят, которые нас защищают — чтобы у них тоже была хоть какая-то отрада на фронте».