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  4. Виктор СКРИПНИК: «После Швеции дали игрокам пять дней отдыха»
Украина. Премьер лига
04 августа 2022, 14:43 |
323
0

Виктор СКРИПНИК: «После Швеции дали игрокам пять дней отдыха»

Наставник «Ворсклы» – о матче против «Кривбасса»

04 августа 2022, 14:43 |
323
0
Виктор СКРИПНИК: «После Швеции дали игрокам пять дней отдыха»
YouTube. Виктор Скрипник

Главный тренер «Ворсклы» Виктор Скрипник поделился впечатлениями от контрольного матча против «Кривбасса» (победа 3:2):

«Хорошая, боевая игра. Нам повезло, смогли вернуться в игру. Сегодня у нас была первая тренировка после игры в Швеции. Пять дней дали ребятам, чтобы они увиделись с семьями. Было много несыгранности, много игроков, впервые вышедших на поле в составе новой команды: новички и молодые футболисты.

Могу только пожелать удачи «Кривбасса» и нам. Главное, чтобы футбол вообще был, потому что для нашей страны это очень важно. Это для тех ребят, которые нас защищают — чтобы у них тоже была хоть какая-то отрада на фронте».

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Источник ФК Кривбасс
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