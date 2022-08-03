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  4. Юрий ВЕРНИДУБ: «У нас совсем новая команда»
Украина. Премьер лига
03 августа 2022, 23:41 |
377
0

Юрий ВЕРНИДУБ: «У нас совсем новая команда»

Наставник «Кривбасса» – о матче против «Ворсклы»

03 августа 2022, 23:41 |
377
0
Юрий ВЕРНИДУБ: «У нас совсем новая команда»
ФК Кривбасс. Юрий Вернидуб

Главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб поделился впечатлениями от контрольного матча против «Ворсклы» (поражение 2:3):

– Сегодня был контрольный матч, но бушевали такие эмоции, что дай Бог каждой игре в УПЛ…
– Прежде всего, хочу сказать хорошие слова в адрес «Ворсклы». Да, они не смогли пройти дальше в квалификации Лиги Конференций. Но были близки к этому. Такое бывает, они должны поскорее это забыть. Думаю, если все у них получится, то в следующем году они снова будут в еврокубках. Вместе с «Кривбассом».

– «Кривбасс» – новичок УПЛ, «Ворскла» – регулярный участник еврокубков. Виктор Скрипник, наставник полтавчан, сказал после матча, что «Кривбасс» еще наведет шорох в УПЛ.
– Давайте начнем с того, что мы еще работаем на сборе и очень много работы нужно выполнить. Что касается сегодняшнего матча, то он удался как для нас, так и для соперника. Первый тайм был за нами: полностью переиграли «Ворсклу», победили 2:0. Но чуть ли не нам не хватает того запаса, который должен быть.

У нас команда совсем новая, потому мы в итоге проиграли. Но матч получился боевой. Если бы не этот пенальти в концовке, все бы закончилось боевой ничьей. Но это футбол. Надо принимать этот удар и уметь держать его, вставать с колен и идти дальше. По-другому никак, это я и сказал в раздевалке своим ребятам.

– Я увидел, что команда расстроена все же…
– Любая победа – это радость, а поражение – уныние. У каждого футболиста так. Не вижу ничего страшного, нужно сделать анализ игры и идти дальше. В целом игра понравилась. К началу сезона у нас три недели. Сделаем все, чтобы подготовить команду к чемпионату лучше.

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Юрий Вернидуб Кривбасс Кривой Рог Ворскла Полтава контрольные матчи УПЛ
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Источник ФК Кривбасс
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