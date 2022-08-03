Львов и Нафтовик расписали мировую в благотворительном матче

Недавно в Бориславе прошел благотворительный матч, где местная аматорская команда «Нафтовик» сыграла с футбольным клубом «Львов».

Во время матчи собирали деньги для ЗСУ. На прибор ночного видения 80-й ДШБ собрали почти 19 тысяч гривен.

Матч закончился со счетом 2:2. У «Львова» голы забили игрок на просмотре и Владислав Бугай.

Благотворительный товарищеский матч. Борислав

«Львов» (Украина, Львов) - «Нафтовик» (Украина, Борислав) - 2:2

Результаты предыдущих спаррингов «Львова»:

16.07. Львов – Минай – 2:2

20.07. Львов – Николаев (Львовская область) – 2:0

24.07. Львов – Юность Верхняя / Нижняя Белка – 0:0