Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Заря разгромила польскую Корону в спарринге
Товарищеские матчи
Корона Кельце
17.07.2022, FT 1 : 4
Заря
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
17 июля 2022, 15:08 | Обновлено 17 июля 2022, 15:24
692
1

Заря разгромила польскую Корону в спарринге

Луганчане одержали победу со счетом 4:1

17 июля 2022, 15:08 | Обновлено 17 июля 2022, 15:24
692
1
Заря разгромила польскую Корону в спарринге
ФК Заря Луганск

Луганская «Заря» провела третий благотворительный матч в нынешнее межсезонье.

Команда Патрика ван Леувена разгромила польскую Корону со счетом 4:1. Голами в составе луганчан отличились Кристиан, Денис Нагнойный, Матеус и Максим Хлань.

Контрольный матч

«Корона» (Кельце, Польща) – «Зоря» (Луганськ, Україна) – 1:4 (1:1)
Голи: Адріан Данек 39 - Крістіан 21, Денис Нагнойний 52, Матеус 75, Максим Хлань 85.

По теме:
Корона – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Черноморец просматривает форварда Юрия Коломойца
Малиновский забил гол в контрольном матче Аталанты
Заря Луганск товарищеские матчи Корона Кельце контрольные матчи УПЛ Патрик ван Леувен
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Траоре вернулся в Шахтер. Его Буркина-Фасо тоже охвачена войной
Футбол | 17 июля 2022, 08:39 19
Траоре вернулся в Шахтер. Его Буркина-Фасо тоже охвачена войной
Траоре вернулся в Шахтер. Его Буркина-Фасо тоже охвачена войной

Африканец, в отличие от бразильцев, наверняка гораздо лучше понимает происходящее в Украине

Экс-тренер Кличко: «Пригласили в лагерь Усика, пожали руку и послали»
Бокс | 16 июля 2022, 16:35 7
Экс-тренер Кличко: «Пригласили в лагерь Усика, пожали руку и послали»
Экс-тренер Кличко: «Пригласили в лагерь Усика, пожали руку и послали»

Сергей Городничев – о несостоявшемся сотрудничестве

ОФИЦИАЛЬНО. Краматорск не выступит в следующем сезоне Первой лиги
Футбол | 17.07.2022, 14:49
ОФИЦИАЛЬНО. Краматорск не выступит в следующем сезоне Первой лиги
ОФИЦИАЛЬНО. Краматорск не выступит в следующем сезоне Первой лиги
Игорь ЦЫГАНЫК: «Был интерес Динамо, но решение Ярмоленко нужно уважать»
Футбол | 17.07.2022, 11:48
Игорь ЦЫГАНЫК: «Был интерес Динамо, но решение Ярмоленко нужно уважать»
Игорь ЦЫГАНЫК: «Был интерес Динамо, но решение Ярмоленко нужно уважать»
Источник: Ракицкий возвращается в Шахтер
Футбол | 16.07.2022, 17:50
Источник: Ракицкий возвращается в Шахтер
Источник: Ракицкий возвращается в Шахтер
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
veter
Это Ура. Всё таки уже Первая лига Польши.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ребров впервые прокомментировал переход Ярмоленко в Аль-Айн
Ребров впервые прокомментировал переход Ярмоленко в Аль-Айн
15.07.2022, 21:11 9
Футбол
Бех-Романчук, Магучих и Геращенко успешно прошли квалификацию ЧМ-2022
Бех-Романчук, Магучих и Геращенко успешно прошли квалификацию ЧМ-2022
16.07.2022, 23:15
Другие виды
ВИДЕО. Миколенко купил семь пикапов для украинской армии
ВИДЕО. Миколенко купил семь пикапов для украинской армии
16.07.2022, 15:25 10
Футбол
Антверпен – Динамо – 2:1. Феноменальный штрафной. Видео голов и обзор матча
Антверпен – Динамо – 2:1. Феноменальный штрафной. Видео голов и обзор матча
15.07.2022, 23:59 1
Футбол
ФОТО. Сербская теннисистка вышла на матч с сине-желтой ленточкой
ФОТО. Сербская теннисистка вышла на матч с сине-желтой ленточкой
15.07.2022, 19:11 3
Теннис
Яркая победа: Райан Гарсия нокаутировал Фортуну. Будет бой с Ломаченко?
Яркая победа: Райан Гарсия нокаутировал Фортуну. Будет бой с Ломаченко?
17.07.2022, 08:15
Бокс
ВИДЕО. Шахтер кусает локти. Швед забил Вольфсбургу прямым ударом с углового
ВИДЕО. Шахтер кусает локти. Швед забил Вольфсбургу прямым ударом с углового
16.07.2022, 20:03 4
Футбол
ВИДЕО. Нигерийский прикол. Самая «честная» серия пенальти в истории футбола
ВИДЕО. Нигерийский прикол. Самая «честная» серия пенальти в истории футбола
16.07.2022, 04:20 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем