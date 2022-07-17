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17.07.2022, FT 1 : 4
Украина. Премьер лига17 июля 2022, 15:08 | Обновлено 17 июля 2022, 15:24
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Заря разгромила польскую Корону в спарринге
Луганчане одержали победу со счетом 4:1
17 июля 2022, 15:08 | Обновлено 17 июля 2022, 15:24
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Луганская «Заря» провела третий благотворительный матч в нынешнее межсезонье.
Команда Патрика ван Леувена разгромила польскую Корону со счетом 4:1. Голами в составе луганчан отличились Кристиан, Денис Нагнойный, Матеус и Максим Хлань.
Контрольный матч
«Корона» (Кельце, Польща) – «Зоря» (Луганськ, Україна) – 1:4 (1:1)
Голи: Адріан Данек 39 - Крістіан 21, Денис Нагнойний 52, Матеус 75, Максим Хлань 85.
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Это Ура. Всё таки уже Первая лига Польши.
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