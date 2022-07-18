Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Корона – Заря – 1:4. Разгром в Польше. Видео голов и обзор матча
Товарищеские матчи
Корона Кельце
17.07.2022, FT 1 : 4
Заря
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
18 июля 2022, 01:00 | Обновлено 18 июля 2022, 01:31
43
0

Корона – Заря – 1:4. Разгром в Польше. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча, сыгранного в Польше

18 июля 2022, 01:00 | Обновлено 18 июля 2022, 01:31
43
0
Корона – Заря – 1:4. Разгром в Польше. Видео голов и обзор матча
ФК Заря Луганск

Луганская «Заря» провела третий товарищеский матч в летнее межсезонье.

Команда Патрика Ван Леувена разгромила польскую «Корону» со счетом 4:1.

Голами в составе луганчан отличились Кристиан, Денис Нагнойный, Матеус и Максим Хлань.

Товарищеский матч, 17 июля

Корона (Кельце) – Заря (Луганск) – 1:4

Голы: Адриан Данек, 39 – Кристиан, 21, Денис Нагнойный, 52, Матеус, 75, Максим Хлань, 85.

Заря: 53. Дмитрий Мацапура (36. Антон Жилкин, 56), 77. Олег Данченко (91. Даниил Алефиренко, 61), 32. Максим Имереков (19. Ахмед Алибеков, 61), 44. Арсений Батагов (74. Игорь Снурницын, 61), 2. Роман Вантух (38. Максим Смиян, 46, 6. Николай Михайленко, 74), 29. Егор Назарина (18. Юрий Тлумак, 73), 20. Вячеслав Чурко (5. Владимир Бражко, 56), 68. Кристиан (3. Ярослав Кисиль, 73), 10. Сергей Булеца (16. Назар Байрук, 46), 9. Дмитрий Мишнев (14. Максим Хлань, 61), 17. Денис Нагнойный (4. Матеус, 61).

Главный тренер: Патрик ван Леувен.

Корона: 73. Марсель Запитовски (87. Рафал Мамла, 60), 23. Адриан Данек, 95. Марио Зебич, 5. Радослав Северис, 3. Роберто Коррал Гарсия, 8. Далибор Такач (22. Давид Вейчковски, 61), 2 .Фелипе Сантос Оливейра (25. Якуб Пржибалски, 86), 20. Марчин Шпаковски, 45. Лука Зарадня, 77. Якуб Горски (16. Януш Нойжевски, 61), 9. Адам Фрачак.

Главный тренер: Лешик Оржински.

По теме:
Шахтер провел двусторонний матч. Кто забил единственный гол?
Металлист выиграл у турецкого клуба в спарринге
Кривбасс проиграл Ингульцу в контрольном матче
товарищеские матчи Заря Луганск Корона Кельце контрольные матчи УПЛ Патрик ван Леувен видео голов и обзор
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Бавария достигла соглашения с Ювентусом о переходе де Лигта
Футбол | 17 июля 2022, 23:48 0
Источник: Бавария достигла соглашения с Ювентусом о переходе де Лигта
Источник: Бавария достигла соглашения с Ювентусом о переходе де Лигта

По данным инсайдеров, сумма трансфера составит более 80 млн евро

Деньги не на ветер. Почему Ньюкасл не покупает звездных футболистов
Футбол | 17 июля 2022, 18:50 2
Деньги не на ветер. Почему Ньюкасл не покупает звездных футболистов
Деньги не на ветер. Почему Ньюкасл не покупает звездных футболистов

Кажется, «сороки» избрали поступательный путь развития…

В Шахтер не вернется. Ракицкий договорился с клубом из Турции
Футбол | 17.07.2022, 12:50
В Шахтер не вернется. Ракицкий договорился с клубом из Турции
В Шахтер не вернется. Ракицкий договорился с клубом из Турции
«Неожиданно для нас». В УАФ прокомментировали закрытие каналов Футбол
Футбол | 17.07.2022, 10:08
«Неожиданно для нас». В УАФ прокомментировали закрытие каналов Футбол
«Неожиданно для нас». В УАФ прокомментировали закрытие каналов Футбол
Три золота за день. Украина – в топ-3 медального зачета Всемирных игр
Другие виды | 17.07.2022, 20:12
Три золота за день. Украина – в топ-3 медального зачета Всемирных игр
Три золота за день. Украина – в топ-3 медального зачета Всемирных игр
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Арсенал и Ман Сити устно согласовали трансфер Зинченко за 30 млн фунтов
Арсенал и Ман Сити устно согласовали трансфер Зинченко за 30 млн фунтов
16.07.2022, 12:05 7
Футбол
Зинченко ближе к Арсеналу, Ракицкий вернется в Шахтер, помощь Миколенко
Зинченко ближе к Арсеналу, Ракицкий вернется в Шахтер, помощь Миколенко
17.07.2022, 06:04
Другие виды
ЧМ по легкой атлетике. Михаил Кохан показал личный рекорд сезона
ЧМ по легкой атлетике. Михаил Кохан показал личный рекорд сезона
17.07.2022, 09:04
Другие виды
ВИДЕО. Шахтер кусает локти. Швед забил Вольфсбургу прямым ударом с углового
ВИДЕО. Шахтер кусает локти. Швед забил Вольфсбургу прямым ударом с углового
16.07.2022, 20:03 4
Футбол
ВИДЕО. Шахтер в Варшаве, Эриксен перешел в Манчестер, ставим на Интер
ВИДЕО. Шахтер в Варшаве, Эриксен перешел в Манчестер, ставим на Интер
16.07.2022, 10:27
Футбол
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
16.07.2022, 03:20 2
MMA
ВИДЕО. Миколенко купил семь пикапов для украинской армии
ВИДЕО. Миколенко купил семь пикапов для украинской армии
16.07.2022, 15:25 10
Футбол
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
16.07.2022, 08:00 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем