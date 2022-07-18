Корона – Заря – 1:4. Разгром в Польше. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского матча, сыгранного в Польше
Луганская «Заря» провела третий товарищеский матч в летнее межсезонье.
Команда Патрика Ван Леувена разгромила польскую «Корону» со счетом 4:1.
Голами в составе луганчан отличились Кристиан, Денис Нагнойный, Матеус и Максим Хлань.
Товарищеский матч, 17 июля
Корона (Кельце) – Заря (Луганск) – 1:4
Голы: Адриан Данек, 39 – Кристиан, 21, Денис Нагнойный, 52, Матеус, 75, Максим Хлань, 85.
Заря: 53. Дмитрий Мацапура (36. Антон Жилкин, 56), 77. Олег Данченко (91. Даниил Алефиренко, 61), 32. Максим Имереков (19. Ахмед Алибеков, 61), 44. Арсений Батагов (74. Игорь Снурницын, 61), 2. Роман Вантух (38. Максим Смиян, 46, 6. Николай Михайленко, 74), 29. Егор Назарина (18. Юрий Тлумак, 73), 20. Вячеслав Чурко (5. Владимир Бражко, 56), 68. Кристиан (3. Ярослав Кисиль, 73), 10. Сергей Булеца (16. Назар Байрук, 46), 9. Дмитрий Мишнев (14. Максим Хлань, 61), 17. Денис Нагнойный (4. Матеус, 61).
Главный тренер: Патрик ван Леувен.
Корона: 73. Марсель Запитовски (87. Рафал Мамла, 60), 23. Адриан Данек, 95. Марио Зебич, 5. Радослав Северис, 3. Роберто Коррал Гарсия, 8. Далибор Такач (22. Давид Вейчковски, 61), 2 .Фелипе Сантос Оливейра (25. Якуб Пржибалски, 86), 20. Марчин Шпаковски, 45. Лука Зарадня, 77. Якуб Горски (16. Януш Нойжевски, 61), 9. Адам Фрачак.
Главный тренер: Лешик Оржински.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
По данным инсайдеров, сумма трансфера составит более 80 млн евро
Кажется, «сороки» избрали поступательный путь развития…