Украина. Премьер лига17 июля 2022, 13:00 | Обновлено 17 июля 2022, 13:40
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Корона – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию товарищеского матча
17 июля 2022, 13:00 | Обновлено 17 июля 2022, 13:40
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В воскресенье, 17 июля, луганская «Заря» проведет благотворительный поединок против польской «Короны». Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по Киеву.
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