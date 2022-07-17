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Украина. Премьер лига
17 июля 2022, 13:00 | Обновлено 17 июля 2022, 13:40
431
0

Корона – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию товарищеского матча

17 июля 2022, 13:00 | Обновлено 17 июля 2022, 13:40
431
0
Корона – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Заря Луганск

В воскресенье, 17 июля, луганская «Заря» проведет благотворительный поединок против польской «Короны». Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по Киеву.

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Заря Луганск Корона смотреть онлайн товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ
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Источник Sport.ua
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