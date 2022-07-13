Шахтер проведет три спарринга на первом сборе в Нидерландах

Донецкий «Шахтер» в рамках подготовки к новому сезону проведет летние тренировочные сборы в два этапа.

Первый пройдет с 14 по 30 июля в Роттердаме (Нидерланды). Команда будет базироваться в Van der Valk Hotel Schiedam.

В этот период «оранжево-черные» планируют сыграть три товарищеских матча, один из которых состоится 26 июля в Амстердаме с чемпионом Нидерландов «Аяксом».

Ранее еще один нидерландский клуб «Утрехт» объявил, что 30 июля проведет спарринг с «Шахтером», однако сами «горняки» пока эту информацию не подтверждают, но и не опровергают.