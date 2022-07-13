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Украина. Премьер лига
13 июля 2022, 11:16 |
203
0

Шахтер проведет три спарринга на первом сборе в Нидерландах

Уже на этой неделе стартует подготовка донецкой команды к новому сезону

13 июля 2022, 11:16 |
203
0
Шахтер проведет три спарринга на первом сборе в Нидерландах
ФК Шахтер Донецк

Донецкий «Шахтер» в рамках подготовки к новому сезону проведет летние тренировочные сборы в два этапа.

Первый пройдет с 14 по 30 июля в Роттердаме (Нидерланды). Команда будет базироваться в Van der Valk Hotel Schiedam.

В этот период «оранжево-черные» планируют сыграть три товарищеских матча, один из которых состоится 26 июля в Амстердаме с чемпионом Нидерландов «Аяксом».

Ранее еще один нидерландский клуб «Утрехт» объявил, что 30 июля проведет спарринг с «Шахтером», однако сами «горняки» пока эту информацию не подтверждают, но и не опровергают.

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Шахтер Донецк учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ
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Источник ФК Шахтер Донецк
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