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Украина. Премьер лига
28 июня 2022, 10:18 | Обновлено 28 июня 2022, 10:26
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Шахтер проведет благотворительный матч с Утрехтом

Спарринг запланирован на 30 июля

28 июня 2022, 10:18 | Обновлено 28 июня 2022, 10:26
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Шахтер проведет благотворительный матч с Утрехтом
Getty Images/Global Images Ukraine

Стал известен один из соперников донецкого «Шахтера» в рамках подготовки к новому сезону.

30 июля «горняки» проведут благотворительный матч против «Утрехта», который по итогам прошлого сезона занял 7 место в чемпионате Нидерландов.

Поединок состоится на стадионе «Галгенвард» в городе Утрехт. В день спарринга на арене запланированы различные мероприятия.

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Источник: Бордо намерен выкупить Игнатенко
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Источник ФК Утрехт
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