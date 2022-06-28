Украина. Премьер лига28 июня 2022, 10:18 | Обновлено 28 июня 2022, 10:26
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Шахтер проведет благотворительный матч с Утрехтом
Спарринг запланирован на 30 июля
28 июня 2022, 10:18 | Обновлено 28 июня 2022, 10:26
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Стал известен один из соперников донецкого «Шахтера» в рамках подготовки к новому сезону.
30 июля «горняки» проведут благотворительный матч против «Утрехта», который по итогам прошлого сезона занял 7 место в чемпионате Нидерландов.
Поединок состоится на стадионе «Галгенвард» в городе Утрехт. В день спарринга на арене запланированы различные мероприятия.
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