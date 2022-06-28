Шахтер проведет благотворительный матч с Утрехтом

Стал известен один из соперников донецкого «Шахтера» в рамках подготовки к новому сезону.

30 июля «горняки» проведут благотворительный матч против «Утрехта», который по итогам прошлого сезона занял 7 место в чемпионате Нидерландов.

Поединок состоится на стадионе «Галгенвард» в городе Утрехт. В день спарринга на арене запланированы различные мероприятия.