Шахтер не получит летом денег за Тете. Бразилец переходит в Лион
Вингер приостановит контракт с «горняками» на следующий сезон
Несмотря на сообщения о готовности «Лиона» выкупить контракт Тете у «Шахтера» нынешним летом, бразильские СМИ рапортуют о том, что «горняки» не получат денег за своего футболиста в ближайшем будущем.
Тете, интерес к которому проявляли клубы из Англии и Португалии, решил остаться в «Лионе», где провел остаток минувшего сезона. Для этого бразилец воспользуется механизмом ФИФА и приостановит на год действие контракта с «Шахтером», перебравшись в стан «ткачей».
С учетом того, что контракт Тете с «Шахтером» действует до конца 2023 года, по возвращении из «Лиона» у бразильца останется шесть месяцев по трудовому соглашению, что делает его контракт незащищенным и открывает возможность для переговоров со всеми заинтересованными клубами с целью подписания предварительного контракта и ухода в начале 2024 года на правах свободного агента.
Ранее сообщалось, что «Шахтер» хочет выручить от продажи Тете 28 миллионов евро.
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