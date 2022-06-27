Шахтер не получит летом денег за Тете. Бразилец переходит в Лион

Несмотря на сообщения о готовности «Лиона» выкупить контракт Тете у «Шахтера» нынешним летом, бразильские СМИ рапортуют о том, что «горняки» не получат денег за своего футболиста в ближайшем будущем.

Тете, интерес к которому проявляли клубы из Англии и Португалии, решил остаться в «Лионе», где провел остаток минувшего сезона. Для этого бразилец воспользуется механизмом ФИФА и приостановит на год действие контракта с «Шахтером», перебравшись в стан «ткачей».

С учетом того, что контракт Тете с «Шахтером» действует до конца 2023 года, по возвращении из «Лиона» у бразильца останется шесть месяцев по трудовому соглашению, что делает его контракт незащищенным и открывает возможность для переговоров со всеми заинтересованными клубами с целью подписания предварительного контракта и ухода в начале 2024 года на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» хочет выручить от продажи Тете 28 миллионов евро.