Живые деньги для Шахтера. Лион готов купить Тете сейчас

Контракт Тете с «Шахтером» действует до конца декабря 2023 года. Ранее ФИФА продлила еще на год действие своего разрешения для легионеров из УПЛ приостанавливать контракты с клубами, что фактически лишало «Шахтер» возможности получить большие деньги за Тете.

Однако «Лион», где Тете провел в аренде весеннюю часть сезона, готов не ждать лета следующего года и выкупить трансфер 22-летнего бразильского вингера уже сейчас.

При этом французский клуб надеется получить от «Шахтера» существенную скидку. Ранее донецкий клуб требовал за Тете 25 миллионов евро. С самим игроков «Лион» уже ведет переговоры о 5-летнем контракте.

В прошлом сезоне Тете провел за «Лион» 9 матчей в Лиге 1, и отличился в них 2 голами и 5 ассистами.