Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Живые деньги для Шахтера. Лион готов купить Тете сейчас
Украина. Премьер лига
25 июня 2022, 18:20 |
730
0

Живые деньги для Шахтера. Лион готов купить Тете сейчас

Вингер окончательно покинет донецкий клуб

25 июня 2022, 18:20 |
730
0
Живые деньги для Шахтера. Лион готов купить Тете сейчас
Getty Images/Global Images Ukraine. Тете

Контракт Тете с «Шахтером» действует до конца декабря 2023 года. Ранее ФИФА продлила еще на год действие своего разрешения для легионеров из УПЛ приостанавливать контракты с клубами, что фактически лишало «Шахтер» возможности получить большие деньги за Тете.

Однако «Лион», где Тете провел в аренде весеннюю часть сезона, готов не ждать лета следующего года и выкупить трансфер 22-летнего бразильского вингера уже сейчас.

При этом французский клуб надеется получить от «Шахтера» существенную скидку. Ранее донецкий клуб требовал за Тете 25 миллионов евро. С самим игроков «Лион» уже ведет переговоры о 5-летнем контракте.

В прошлом сезоне Тете провел за «Лион» 9 матчей в Лиге 1, и отличился в  них 2 голами и 5 ассистами.

По теме:
Контракт согласован. Бэйл определился со своим новым клубом
Хамес Родригес продолжит карьеру в Бразилии
Челси предлагает Ювентусу крупный обмен
Тете Лион Шахтер Донецк трансферы трансферы Лиги 1 трансферы УПЛ
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Юношеский Евро-2022 (U-19): расписание, прогнозы и результаты
Футбол | 25 июня 2022, 08:00 0
Юношеский Евро-2022 (U-19): расписание, прогнозы и результаты
Юношеский Евро-2022 (U-19): расписание, прогнозы и результаты

Чемпионат Европы среди юношей проходит в Словакии с 18 июня по 1 июля 2022 года

ФИФА-злодейка, или Как у Шахтера могут украсть Тете и Соломона
Футбол | 25 июня 2022, 11:20 3
ФИФА-злодейка, или Как у Шахтера могут украсть Тете и Соломона
ФИФА-злодейка, или Как у Шахтера могут украсть Тете и Соломона

Футболисты, в которых было вложено столько средств и усилий, могут уйти задаром

Маркос АНТОНИО: «Шахтер – часть моей истории. Сегодня я прощаюсь»
Футбол | 25.06.2022, 14:00
Маркос АНТОНИО: «Шахтер – часть моей истории. Сегодня я прощаюсь»
Маркос АНТОНИО: «Шахтер – часть моей истории. Сегодня я прощаюсь»
Фиорентина готова заплатить за Додо столько, сколько просит Шахтер
Футбол | 24.06.2022, 21:39
Фиорентина готова заплатить за Додо столько, сколько просит Шахтер
Фиорентина готова заплатить за Додо столько, сколько просит Шахтер
Днепр-1 может подписать Назарину
Футбол | 25.06.2022, 09:38
Днепр-1 может подписать Назарину
Днепр-1 может подписать Назарину
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Барселона, Бавария, Милан и еще 7 клубов претендуют на таланта Динамо
Барселона, Бавария, Милан и еще 7 клубов претендуют на таланта Динамо
23.06.2022, 16:40
Футбол
Стало известно, кто может заменить Йовичевича в Днепре-1
Стало известно, кто может заменить Йовичевича в Днепре-1
24.06.2022, 14:19 1
Футбол
Очень тяжело. Залужный рассказал о характере боевых действий
Очень тяжело. Залужный рассказал о характере боевых действий
23.06.2022, 19:52
Война
Истборн. Калинина проиграла действующей чемпионке
Истборн. Калинина проиграла действующей чемпионке
23.06.2022, 17:55 11
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Украине предоставлен статус кандидата в Евросоюз!
ОФИЦИАЛЬНО. Украине предоставлен статус кандидата в Евросоюз!
23.06.2022, 21:30 20
Война
Каким может быть следующий сезон УПЛ, если в командах не будет легионеров
Каким может быть следующий сезон УПЛ, если в командах не будет легионеров
24.06.2022, 18:15 17
Футбол
Источник: Игор Йовичевич на 99,9% возглавит Шахтер
Источник: Игор Йовичевич на 99,9% возглавит Шахтер
24.06.2022, 03:40 9
Футбол
Против украинского комментатора завели дело за призыв убивать россиян
Против украинского комментатора завели дело за призыв убивать россиян
24.06.2022, 09:52 3
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем