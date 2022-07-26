Украина. Премьер лига26 июля 2022, 01:54 | Обновлено 26 июля 2022, 02:09
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Рух – Лео Керамика – 10:0. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского матча
26 июля 2022, 01:54 | Обновлено 26 июля 2022, 02:09
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В рамках подготовки к новому сезону львовский «Рух» разгромил аматорский клуб «Лео Керамика» со счетом 10:0.
«Рух» (Львов) – «Лео Керамика» (Львов) – 10:0 (5:0).
20 июля 2022 года. Винники, УТБ «Рух».
Голы: Доскуч, 7 (аг), Таллес, 9, 66 (пен.) Климчук, 10, Федорчук, 17, 50, Соломон-Отабор, 22, 83, Непейпиев, 47, Савчук, 63.
«Рух» (Львов): Ледвий, Савчук, Слюсар, Билый, Чидози, Пидгурский, Соломон-Отабор, Федорчук, Таллес, Квасниця, Климчук (Непейпиев, 46).
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