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Украина. Премьер лига
26 июля 2022, 01:54 | Обновлено 26 июля 2022, 02:09
11
0

Рух – Лео Керамика – 10:0. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча

26 июля 2022, 01:54 | Обновлено 26 июля 2022, 02:09
11
0
Рух – Лео Керамика – 10:0. Видео голов и обзор матча
ФК Рух Львов

В рамках подготовки к новому сезону львовский «Рух» разгромил аматорский клуб «Лео Керамика» со счетом 10:0.

«Рух» (Львов) – «Лео Керамика» (Львов) – 10:0 (5:0).

20 июля 2022 года. Винники, УТБ «Рух».

Голы: Доскуч, 7 (аг), Таллес, 9, 66 (пен.) Климчук, 10, Федорчук, 17, 50, Соломон-Отабор, 22, 83, Непейпиев, 47, Савчук, 63.

«Рух» (Львов): Ледвий, Савчук, Слюсар, Билый, Чидози, Пидгурский, Соломон-Отабор, Федорчук, Таллес, Квасниця, Климчук (Непейпиев, 46).

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Источник Sport.ua
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